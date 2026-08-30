Juan Martín del Potro regresa al US Open como comentarista tras años de ausencia

Buenos Aires, 30 agosto (NA) – El extenista argentino Juan Martín del Potro ha sido anunciado como comentarista para el US Open, regresando así al torneo que lo consagró campeón en 2009. Este será su debut en la cabina televisiva, donde comenzará a trabajar la próxima semana con el inicio del cuadro principal del último Grand Slam de la temporada.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, Del Potro firmó un contrato por tres años, lo que marca su regreso al certamen estadounidense, donde hizo historia al convertirse en el último sudamericano en ganar un torneo major. A pesar de haber pasado 17 años desde su victoria, su hazaña sigue siendo un referente en el tenis latinoamericano.

Este año, el US Open ha visto regresos esperados, incluyendo el de Roger Federer, quien volvió a las canchas tras un largo tiempo sin competir. En el caso de Del Potro, se trata de su primera experiencia frente a los micrófonos, donde se espera que comparta su visión del deporte que lo llevó a la fama.

El tenista, que alcanzó el tercer lugar en el ranking mundial en 2018, será comentarista para ESPN y ha acordado realizar 75 apariciones al aire en las próximas tres temporadas. Del Potro es uno de los jugadores más emblemáticos del tenis argentino, conocido por su participación en la Copa Davis 2016 y su notable trayectoria, marcada por desafíos físicos significativos.

El tandilense, quien obtuvo medallas olímpicas en Londres 2012 y Río 2016, tuvo que lidiar con múltiples cirugías en ambas muñecas. En su último Juego Olímpico, se presentó con la idea de que sería su último encuentro profesional, pero logró avanzar al derrotar a Novak Djokovic en la primera ronda, lo que le permitió continuar su carrera.

Desde entonces, ha conseguido triunfos en el evento olímpico de Río, la Copa Davis y cuatro títulos ATP, alcanzando el top 3 del ranking mundial. Sin embargo, su trayectoria se vio interrumpida por lesiones, incluyendo dos fracturas en la rótula de la rodilla derecha que lo mantuvieron alejado de las canchas en 2018 y 2019.

Con la posibilidad de despedirse en el Argentina Open de 2022 y algunas exhibiciones en años recientes, Del Potro regresa al Arthur Ashe Stadium, donde alzó la copa en 2009, para ofrecer su análisis y comentarios sobre los partidos de los mejores tenistas del mundo.