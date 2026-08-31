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Racing de Córdoba logró un triunfazo ante Colón y se ilusiona con pelear por el segundo ascenso

Fue 1-0 en el Miguel Sancho, con gol de Pablo Chavarría, tras capturar el rebote de un penal atajado por Matías Budiño. "Chava" lo había generado tras una memorable jugada. "La Academia" marcha 9°. Avanzan los ocho primeros. 

31/08/2026 | 09:49Redacción Cadena 3

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Pablo Chavarría anotó el gol del triunfo albiceleste (Foto: @ClubARacing)

FOTO: Pablo Chavarría anotó el gol del triunfo albiceleste (Foto: @ClubARacing)

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Racing de Córdoba consiguió este domingo un triunfo clave ante Colón y renovó sus expectativas de pelear por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

"La Academia" se impuso 1-0 en el estadio Miguel Sancho, en un partido que tuvo a Pablo Chavarría como protagonista principal.

El delantero primero generó un penal tras una gran maniobra individual, en la que avanzó de arco a arco. Matías Budiño, arquero de Colón, logró contener el remate desde los doce pasos, pero "Chava" estuvo atento para capturar el rebote y convertir el único gol del encuentro.

El tanto le permitió a Racing quedarse con tres puntos importantes frente a un rival directo y mantener viva la ilusión de meterse en la pelea por el ascenso.

Con este resultado, "La Academia" marcha novena en la tabla, con 32 puntos, a uno de Estudiantes de Buenos Aires y, por lo tanto, a las puertas de la zona de clasificación. Los ocho primeros equipos avanzan al reducido por el segundo ascenso, por lo que el conjunto cordobés deberá sostener esta recuperación en las próximas fechas para alcanzar el objetivo.

El triunfo ante Colón representa además un envión anímico para Racing, que ahora buscará meterse entre los ocho mejores y disputar el tramo decisivo del torneo con chances de conseguir el segundo ascenso.

Lectura rápida

¿Qué logró Racing de Córdoba?
Racing de Córdoba logró un triunfo clave ante Colón, renovando sus expectativas de pelear por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

¿Quién fue el protagonista del partido?
El protagonista principal del partido fue Pablo Chavarría, quien generó un penal y anotó el único gol del encuentro.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido?
El partido se llevó a cabo este domingo.

¿Dónde se jugó el partido?
El partido se jugó en el estadio Miguel Sancho.

¿Por qué es importante este triunfo para Racing?
Este triunfo es importante porque le permite a Racing mantenerse en la lucha por el ascenso y representa un envión anímico para el equipo.

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