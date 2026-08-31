Racing de Córdoba logró un triunfazo ante Colón y se ilusiona con pelear por el segundo ascenso

Racing de Córdoba consiguió este domingo un triunfo clave ante Colón y renovó sus expectativas de pelear por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

"La Academia" se impuso 1-0 en el estadio Miguel Sancho, en un partido que tuvo a Pablo Chavarría como protagonista principal.

El delantero primero generó un penal tras una gran maniobra individual, en la que avanzó de arco a arco. Matías Budiño, arquero de Colón, logró contener el remate desde los doce pasos, pero "Chava" estuvo atento para capturar el rebote y convertir el único gol del encuentro.

El tanto le permitió a Racing quedarse con tres puntos importantes frente a un rival directo y mantener viva la ilusión de meterse en la pelea por el ascenso.

Con este resultado, "La Academia" marcha novena en la tabla, con 32 puntos, a uno de Estudiantes de Buenos Aires y, por lo tanto, a las puertas de la zona de clasificación. Los ocho primeros equipos avanzan al reducido por el segundo ascenso, por lo que el conjunto cordobés deberá sostener esta recuperación en las próximas fechas para alcanzar el objetivo.

El triunfo ante Colón representa además un envión anímico para Racing, que ahora buscará meterse entre los ocho mejores y disputar el tramo decisivo del torneo con chances de conseguir el segundo ascenso.