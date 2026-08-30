Detención de Callejero Fino en Tigre: circulaba sin patente y con un arma de fuego

FOTO: Video: así fue la detención de Callejero Fino en Tigre por circular sin patente y con un arma.

Buenos Aires, 30 de agosto (NA) -- Se hicieron públicas las imágenes que muestran el momento en que Callejero Fino fue detenido en Tigre, luego de ser interceptado por agentes de la Policía Bonaerense mientras conducía una camioneta sin patente y con un arma en su interior.

El video, captado por cámaras de seguridad y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, muestra la secuencia del operativo: los efectivos detienen la Volkswagen Amarok, ordenan a sus ocupantes que desciendan y mantienen al músico frente a ellos durante el procedimiento.

El incidente ocurrió en la intersección de Italia y la ruta 27. En el momento del control, el cantante viajaba acompañado de un hombre de 27 años, identificado como S. J. R. La falta de la patente fue el motivo que llevó a la intervención policial y la revisión del vehículo.

Durante la inspección, los efectivos hallaron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida, la cual fue secuestrada junto con la camioneta. Como resultado, tanto Callejero Fino como su acompañante fueron detenidos e imputados por tenencia ilegal de arma de guerra. La causa está bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez.

En medio del operativo, el artista mencionó que se dirigía a una quinta en la zona para asistir al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra. Sin embargo, el operativo concluyó con ambos ocupantes de la camioneta arrestados.

La detención también genera incertidumbre sobre los compromisos laborales que Callejero Fino tenía agendados para los próximos días, ya que contaba con una presentación programada y su situación judicial podría alterar su agenda mientras se desarrolla la investigación.