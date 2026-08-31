Robo en un country de Córdoba: ingresaron por una alcantarilla y desvalijaron cinco casas
Los delincuentes actuaron durante la noche del sábado en Fincas del Sur 2. Aprovecharon la ausencia de los propietarios y habrían sustraído dinero. Por el momento, no hay información oficial.
31/08/2026 | 10:15Redacción Cadena 3
FOTO: Ladrones desvalijaron cinco casas en Fincas del Sur 2, en Córdoba. (Foto: Argenprop)
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Juntos
Un grupo de delincuentes ingresó por una alcantarilla al country Fincas del Sur 2, ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, y robó en al menos cinco casas.
El hecho ocurrió durante la noche del sábado. Según la información preliminar, los intrusos se arrastraron por el conducto para acceder a la urbanización y buscaron casas cuyos propietarios no se encontraban.
Los ladrones habrían sustraído principalmente dinero en efectivo, aunque todavía no se determinó el monto total de lo robado. Al haber ingresado a pie y sin un vehículo, se presume que apuntaron a elementos pequeños y fáciles de transportar.
Pese a que el barrio cuenta con guardias de seguridad, nadie habría advertido el ingreso de los delincuentes. El episodio fue descubierto cuando ya se habían retirado, luego de que algunos vecinos alertaran sobre movimientos extraños en el sector.
Hasta el momento no se difundió un reporte oficial sobre el caso y continúa el relevamiento para establecer si existen más viviendas afectadas.
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Informe de Juan Federico.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el country Fincas del Sur 2? Un grupo de delincuentes robó en al menos cinco viviendas ingresando por una alcantarilla.
¿Quiénes fueron los responsables del robo? Un grupo de delincuentes que se arrastró por un conducto para acceder a las casas.
¿Cuándo sucedió el robo? Durante la noche del sábado.
¿Dónde ocurrió el hecho? En el country Fincas del Sur 2, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.
¿Cómo se llevó a cabo el robo? Los ladrones accedieron a pie por una alcantarilla y sustrajeron principalmente dinero en efectivo.
¿Por qué no se detectó el ingreso de los delincuentes? A pesar de contar con guardias de seguridad, nadie advirtió su ingreso hasta que ya se habían retirado.