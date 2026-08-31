Lussenhoff volvió a sus raíces: llevó la Antorcha Suramericana por las calles de Venado Tuerto

Federico Lussenhoff volvió a encontrarse con el deporte desde un lugar diferente: en Venado Tuerto, su ciudad, fue uno de los encargados de llevar la Antorcha Suramericana de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El exdefensor, que construyó una carrera de casi 20 años, destacó la emoción de participar del evento en su provincia y recordó sus primeros pasos en el fútbol.

Su historia comenzó a los 6 o 7 años y tuvo a Rosario Central como uno de los grandes puntos de partida. Después llegaron Talleres de Córdoba, River Plate, San Lorenzo, México y España, en un recorrido que incluyó distintos desafíos y títulos. Entre las conquistas que más recuerda aparecen la Copa CONMEBOL de 1995 con Central y la Copa del Rey con Mallorca. “Todas fueron etapas formativas, deportivas y competitivas. Realmente me han dejado mucho”, resumió.

El exfutbolista también valoró las enseñanzas que recibió de entrenadores como Ángel Tulio Zof, Rafa Benítez y Alfio Basile. Más allá de lo estrictamente deportivo, destacó el aprendizaje humano que obtuvo durante esos años. “Ellos ya habían vivido las situaciones que yo transitaba en ese momento y a mí me ayudó mucho, sobre todo porque tenía mucho diálogo y quería aprender”, explicó.

Al llevar la Antorcha, Lussenhoff aseguró que inevitablemente recordó al chico que alguna vez soñó con convertirse en profesional. “Me retrocedo en el tiempo y veo al chico que inició a los 6, 7 años a jugar al fútbol, pensando que en algún momento iba a participar de grandes escenarios”, contó. En ese sentido, destacó el esfuerzo de los atletas que participarán de los Juegos y el valor de que puedan competir cerca de su gente.

La llegada de la Antorcha a Venado Tuerto también fue para Lussenhoff una forma de anticipar lo que significará el certamen para toda la provincia. Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países entre el 12 y el 26 de septiembre. “Todos los santafesinos tenemos que disfrutarlo, acompañar y poder participar en estos inicios de los Juegos Suramericanos”, sostuvo. Esta vez, el exdefensor no tendrá una cancha ni un trofeo como protagonistas: será la Antorcha, su ciudad y una historia deportiva que vuelve al lugar donde comenzó.