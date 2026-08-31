Encuentro entre Xi Jinping y Putin en Bishkek en el marco de la OCS 2026

FOTO: Imagen de la Plaza Ala-Too y una vista de la ciudad de Bishkek, Kirguistán.

El presidente de China, Xi Jinping, se reunió este lunes en Bishkek con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en el marco de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) 2026. La cita fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.

Xi Jinping llegó a Bishkek el domingo, donde participará en la cumbre y llevará a cabo una visita de Estado a Kirguistán.