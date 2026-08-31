Encuentro entre Xi Jinping y Putin en Bishkek en el marco de la OCS 2026
El presidente de China, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, se encontraron en Bishkek, Kirguistán, en el contexto de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai 2026.
FOTO: Imagen de la Plaza Ala-Too y una vista de la ciudad de Bishkek, Kirguistán.
El presidente de China, Xi Jinping, se reunió este lunes en Bishkek con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en el marco de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) 2026. La cita fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.
Xi Jinping llegó a Bishkek el domingo, donde participará en la cumbre y llevará a cabo una visita de Estado a Kirguistán.
Lectura rápida
¿Qué evento tuvo lugar en Bishkek?
Se realizó una reunión entre Xi Jinping y Vladímir Putin en el marco de la Cumbre de la OCS 2026.
¿Quiénes se reunieron en Bishkek?
Xi Jinping, presidente de China, y Vladímir Putin, presidente de Rusia.
¿Cuándo ocurrió el encuentro?
El encuentro tuvo lugar el 31 de agosto de 2026.
¿Dónde se realizó la cumbre?
La cumbre se llevó a cabo en Bishkek, Kirguistán.
¿Qué actividades protocolares realizaron las esposas de los presidentes?
Peng Liyuan y Aigul Japarova visitaron el Museo Nacional de Historia de Kirguistán y participaron en una actuación cultural.
[Fuente: Noticias Argentinas]