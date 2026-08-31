Gabriela Mantecón Fumadó amplía su declaración en el caso del fentanilo adulterado

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- Gabriela Mantecón Fumadó, ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), amplía su declaración en la causa por el fentanilo adulterado, que causó al menos 90 muertes y más de 40 sobrevivientes, según confirmaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas.

La audiencia, que había sido suspendida la semana pasada, se llevará a cabo este lunes. En esta instancia, Mantecón Fumadó buscará dar respuesta a la acusación que la señala como responsable de la falta de control en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., pertenecientes a Ariel García Furfaro.

La declaración se realizará ante el juez Ernesto Kreplak, quien preside el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata. En esta audiencia se determinará el mecanismo de defensa que empleará la ex titular de la INAME frente a las graves acusaciones que enfrenta.

La investigación no solo examina la actuación de los propietarios de los laboratorios, sino también el papel de los organismos responsables del control sanitario. Durante las primeras etapas de la pesquisa, se constató que los laboratorios de García Furfaro habían recibido alertas y advertencias, las cuales fueron ignoradas por los empresarios y no supervisadas adecuadamente por las autoridades nacionales.

Tanto Nélida Agustina Bisio como Mantecón Fumadó fueron detenidas a principios de agosto y liberadas días después tras pagar una fianza de $75 millones cada una. A pesar de su libertad, ambas continúan siendo parte de la investigación.