La Reina del Flow: el esperado concierto que llegará a Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata

FOTO: La serie La Reina del Flow llega a Buenos Aires en concierto.

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- La llegada de La Reina del Flow a Argentina es cada vez más inminente. Este espectáculo, inspirado en la popular serie de Netflix, ha generado gran expectativa en el público argentino, como lo demuestra la rápida venta de entradas para sus shows.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, este fenómeno no solo ha tenido éxito en Argentina, sino que también ha logrado agotar entradas en su gira por Europa. La serie ha cautivado a audiencias de diferentes países, consolidándose como un referente del entretenimiento.

El espectáculo contará con la participación de la actriz Carolina Ramírez, quien interpretará nuevamente a Yeimy Montoya, permitiendo a los seguidores de la serie disfrutar de una experiencia única y esperada. Este reencuentro con el público argentino es uno de los momentos más anticipados de la gira.

La primera parada del tour en Argentina será en Buenos Aires, donde se presentará el lunes 14 y martes 15 de septiembre en el Movistar Arena de Villa Crespo. Las entradas para la primera fecha se vendieron en un tiempo récord, mientras que aún quedan algunas localidades para el segundo show.

Las entradas para Buenos Aires pueden adquirirse a través de la web oficial del Movistar Arena.

Gracias a la productora Fénix Entertainment Group, el show también se trasladará a Córdoba el próximo viernes 18 de septiembre en el Quality Arena, donde los asistentes podrán disfrutar de la misma calidad de espectáculo que en la capital.

Además, el recorrido de La Reina del Flow incluirá una presentación en la ciudad de Mar del Plata el sábado 19 de septiembre en el Estadio Polideportivo. Al igual que en Buenos Aires, Carolina Ramírez se presentará en este evento, lo que promete una experiencia memorable para los fanáticos.

El espectáculo fusiona música en vivo, narrativa, performance y recursos visuales, ofreciendo un repertorio que incluye canciones como "Perdóname", "Reflejo", "Fénix", "Estamos perdiendo el tiempo" y "Que arda el fuego", entre otros éxitos que han marcado la serie.