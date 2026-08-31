Callejero Fino permanece detenido y deberá comparecer ante la Justicia por portación de arma

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- El músico de RKT, conocido como Callejero Fino, fue arrestado el pasado domingo por la mañana tras ser sorprendido conduciendo un vehículo que carecía de la patente correspondiente en Villa La Ñata, en el partido de Tigre. Durante la detención, las autoridades hallaron un arma de guerra con la numeración alterada en el interior del automóvil.

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el artista sigue incomunicado en la Comisaría Tigre 4° - Benavídez y deberá declarar ante la Justicia en las próximas horas.

En el momento de la detención, Callejero Fino y su acompañante, identificado como Steven Joel Ricca, viajaban en una Volkswagen Amarok sin patente. Fueron detenidos durante un control vehicular realizado por la Patrulla Municipal de Tigre en la intersección de calle Italia y Ruta 27.

Medios locales informaron que ambos se dirigían al cumpleaños del cantante y pareja de María Becerra, J. Rei, que se celebraba en una quinta cercana.

Detalles del incidente

La falta de patente en el vehículo motivó a los efectivos policiales a realizar una inspección. Durante esta, descubrieron una pistola Glock calibre .40 con la numeración eliminada, lo que llevó a ambos a ser imputados por tenencia ilegal de un arma de guerra.

El abogado del artista explicó a los medios que el vehículo estaba sin patente porque Callejero Fino "estaba grabando un videoclip" y decidió quitarla para no mostrar el número.

El cantante aguarda su declaración en el establecimiento policial donde se encuentra y ha recibido visitas de sus allegados. La portación ilegal de armas conlleva una pena mínima de 3 años y 6 meses, además de ser un delito no excarcelable.

Cabe recordar que hace algunos años, Callejero Fino fue condenado a seis años de prisión por un robo cometido a los 20 años, cumpliendo parte de su condena en un penal y el resto bajo arresto domiciliario.