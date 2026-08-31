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República Democrática del Congo supera los 6.000 casos de ébola en un brote crítico

Las autoridades congoleñas reportan un preocupante aumento de casos de ébola, superando los 6.000, en medio de desafíos significativos como inseguridad y desplazamientos masivos.

31/08/2026 | 10:05Redacción Cadena 3

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Autoridades en el Congo reportan más de 6.000 casos confirmados de ébola

FOTO: Autoridades en el Congo reportan más de 6.000 casos confirmados de ébola

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BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — Las autoridades de la República Democrática del Congo han comunicado el lunes que el actual brote del virus del ébola ha alcanzado más de 6.000 casos confirmados.

Este brote, que afecta al este del Congo, se está extendiendo en condiciones sumamente difíciles, exacerbado por la inseguridad, el desplazamiento forzado de personas, una huelga de trabajadores de la salud y los intensos movimientos poblacionales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la situación se encuentra fuera de control y podría superar el brote de ébola más letal registrado en África entre 2014 y 2016, que resultó en más de 11.000 muertes, principalmente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué ha reportado el Congo?
Más de 6.000 casos de ébola han sido confirmados por las autoridades congoleñas.

¿Cuáles son las condiciones actuales?
El brote se desarrolla en un contexto de inseguridad y desplazamientos masivos de población.

¿Qué dice la OMS?
La OMS ha declarado que el brote está fuera de control y podría superar el de 2014-2016.

¿Dónde se concentra el brote?
El brote se concentra en el este de la República Democrática del Congo.

¿Qué impacto tuvo el brote anterior?
El brote de 2014-2016 causó más de 11.000 muertes, afectando principalmente a Guinea, Liberia y Sierra Leona.

[Fuente: AP]

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