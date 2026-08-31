El Gran Cañón enfrenta nuevas tormentas tras inundación que dejó un muerto y varios desaparecidos

FLAGSTAFF, Arizona, EE.UU. — Se prevé que el Gran Cañón experimente más lluvia y tormentas eléctricas el lunes, luego de que una inundación repentina resultara en una fatalidad y alrededor de 15 personas se reportaran como desaparecidas.

Las autoridades han evacuado a decenas de visitantes y la única tubería de agua que abastece tanto a turistas como a residentes ha sido severamente dañada. Las restricciones de agua implementadas el lunes han impedido que los turistas se alojen en albergues y hoteles dentro del parque, y se ha instado a los residentes permanentes a conservar el agua.

En este contexto, se mantiene una alerta de inundaciones. La visita al Gran Cañón, un tesoro nacional, se vuelve especialmente riesgosa durante el verano debido al potencial de inundaciones repentinas, que suelen ocurrir durante la temporada de monzones. Cambios repentinos en el clima pueden transformar un día soleado en uno de tormentas intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que "con la profunda humedad monzónica y suelos ya saturados en ciertas áreas, el riesgo de inundaciones repentinas permanecerá elevado hasta el lunes".

El Servicio de Parques Nacionales informó que el cuerpo de un hombre de 46 años fue encontrado el domingo por la noche cerca de Crystal Rapids, a lo largo del río Colorado. Las inundaciones del sábado en Bright Angel Creek, que desemboca en el río, llevaron a la evacuación de más de 60 personas mediante helicópteros desde el fondo del cañón. Se solicitó a cualquier persona que tuviera información sobre excursionistas o campistas que aún no han sido localizados que se comunicara con las autoridades. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona también participó en las evacuaciones adicionales del domingo.

"Estas medidas son cruciales para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de los recursos hídricos", indicó el parque en un comunicado.

El sábado, Parth Desai caminaba por un sendero en Bright Angel Canyon con otros médicos y un guardabosques del parque cuando comenzó a llover intensamente. "Vimos cómo el arroyo se desbordaba, cascadas que aparecían de la nada, rocas, lodo, deslizamientos de tierra por todas partes", relató Desai.

Más tarde, mientras se dirigían a Phantom Ranch, un compañero gritó "¡Arriba, arriba, arriba, arriba!", al ver que una pared de escombros de un metro se acercaba. Lograron escapar hacia una zona de cactus y fueron rescatados en helicóptero al final del sábado tras llegar a la zona de Phantom Ranch.

Las intensas lluvias arrasaron puentes peatonales, alterando el paisaje y ampliando el cauce de los ríos existentes o creando nuevos. La inundación complicó un esfuerzo a largo plazo para modernizar la tubería que abastece a 6 millones de visitantes anuales y a aproximadamente 1.600 residentes de Grand Canyon Village.

"Que el cielo nos ayude si todo eso allá abajo, en el fondo, tiene que reconstruirse", expresó Jack Schmidt, director del Center for Colorado River Studies en Utah State University. "¿De dónde van a sacar el dinero?"

Las restricciones de pernocte en el parque por falta de agua son poco comunes, aunque la tubería ha fallado con frecuencia a lo largo de los años. Si bien el Gran Cañón cuenta con grandes tanques de almacenamiento de agua potable en el South Rim, estos no se podrán llenar nuevamente mientras la tubería esté fuera de servicio.

La rehabilitación de la tubería, que costará 208 millones de dólares, y las mejoras en el sistema de suministro de agua comenzaron en 2023. El servicio de parques considera esta inversión crucial para satisfacer las necesidades de residentes y visitantes. Se espera que el proyecto esté finalizado el próximo año.

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Esta historia fue reportada por Stengle desde Dallas. Colaboraron en esta nota los corresponsales Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur; Holly Ramer en Concord, Nueva Hampshire y Christopher Weber en Los Ángeles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.