Nepal: más de 900 muertos y miles de desaparecidos tras colapso glaciar y alud de lodo

FOTO: El área afectada por la avalancha de lodo junto al río Trishuli, en Nuwakot, Nepal.

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- La cifra de muertos por el devastador alud de lodo en Nepal, ocurrido el pasado miércoles, ha ascendido a 903, de acuerdo con la información más reciente proporcionada por la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres. Además, se reporta que 4.247 personas aún permanecen desaparecidas.

Las operaciones de búsqueda y rescate están siendo realizadas por un total de 20.819 efectivos de seguridad, quienes trabajan arduamente para atender la emergencia que ha dejado también un saldo de 267 heridos.

Alerta amarilla en la frontera con China

En medio de los esfuerzos de rescate y asistencia, el colapso glaciar también ha impactado al puerto de Gyirong, en la frontera entre China y Nepal. En respuesta a la situación, el Ministerio de Recursos Naturales y la Administración Meteorológica de China emitieron conjuntamente una alerta amarilla por riesgo de desastres geológicos, que representa el tercer nivel de alerta en su sistema. Esta advertencia señala riesgos relativamente altos en partes del sur de Xizang, que incluye la zona de Gyirong, hasta las 20 (hora local) del lunes.

La situación ha comenzado a generar preocupaciones en el ámbito sanitario debido a la escasez de agua potable y al riesgo de contaminación de las fuentes de abastecimiento. En áreas que permanecen incomunicadas, los daños en las redes de distribución y la posible contaminación han suscitado inquietudes sobre la aparición de enfermedades, según reportes de la agencia ANSA.

La magnitud de esta catástrofe ha dejado a comunidades sin acceso regular a agua limpia, afectando tanto su consumo como las necesidades básicas de higiene, mientras los equipos de emergencia luchan por restablecer las comunicaciones y los servicios esenciales.

Un colapso glaciar

Inicialmente, los científicos consideraron que la causa del desastre en Nepal era un terremoto, pero posteriormente determinaron que los temblores registrados estaban relacionados con un colapso glaciar, el cual es resultado de un gran deslizamiento de hielo y escombros, según informó la Agencia Noticias Argentinas.