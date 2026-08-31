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El huracán Karina se intensifica a categoría 4 en el Pacífico sin riesgo para tierra

Karina, que se ha convertido en un huracán de categoría 4, no representa una amenaza para la tierra, informaron meteorólogos. Se encuentra a 1.642 km del sur de Baja California, con vientos de 233 km/h.

31/08/2026 | 07:14Redacción Cadena 3

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Karina se convierte en poderosa tormenta en el Pacífico pero no amenaza a tierra

FOTO: Karina se convierte en poderosa tormenta en el Pacífico pero no amenaza a tierra

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MIAMI — El huracán Karina se ha fortalecido considerablemente, alcanzando la categoría 4 en el océano Pacífico, según los informes de los meteorólogos. A pesar de su intensificación, no se prevé que represente un peligro para las costas.

Desde que se convirtió en huracán el domingo, Karina ha experimentado un rápido aumento en su intensidad, impulsado por las cálidas aguas del océano en la región. Esta información fue proporcionada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

En el momento actual, Karina se encuentra aproximadamente a 1.642 kilómetros (1.020 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California en México. La tormenta cuenta con vientos sostenidos máximos que alcanzan los 233 km/h (145 mph) y se mueve hacia el oeste.

Aunque no hay alertas ni avisos costeros activos, se espera que tanto México como el sur de California puedan experimentar un aumento en el oleaje. Se anticipa que la tormenta podría seguir fortaleciéndose durante el día, aunque también podrían ocurrir fluctuaciones en su intensidad.

Lectura rápida

¿Qué huracán se ha intensificado en el Pacífico?
El huracán Karina se ha fortalecido a categoría 4.

¿Dónde se encuentra actualmente Karina?
Se encuentra a 1.642 km al oeste-suroeste de la península de Baja California.

¿Cuáles son los vientos máximos de Karina?
Karina tiene vientos sostenidos de 233 km/h (145 mph).

¿Hay alguna amenaza para la tierra?
No, no hay amenazas para la tierra según los meteorólogos.

¿Qué se espera para el futuro de la tormenta?
Es posible un fortalecimiento adicional, seguido de fluctuaciones en su intensidad.

[Fuente: AP]

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