Rusia consolida su influencia en África tras intervenir en el motín de Níger

ABUYA, Nigeria — La junta militar de Níger ha enfrentado su desafío interno más crítico desde el golpe de Estado de 2023, cuando un grupo de soldados insubordinados llevó a cabo un motín el pasado fin de semana. Este evento desencadenó un enfrentamiento de 24 horas que culminó con la intervención de fuerzas rusas.

Los amotinados, en su mayoría jóvenes, tomaron como rehenes a algunos de sus compañeros en una base militar clave en la capital, Niamey, y dispararon en las proximidades del palacio presidencial, ubicado a 12 kilómetros. La situación fue controlada por las fuerzas de la guardia presidencial, con el apoyo del Cuerpo Africano de Rusia, según informaron analistas y diplomáticos.

El embajador ruso en Níger, Viktor Voropayev, comunicó a medios rusos que el país africano solicitó asistencia a las fuerzas rusas y que los amotinados fueron "neutralizados, especialmente gracias a la intervención" del Cuerpo Africano. Hasta el momento, las autoridades nigerinas no han emitido declaraciones sobre el incidente.

Expertos han indicado que los enfrentamientos en la Base 101, situada en el aeropuerto internacional de Niamey, podrían haber tenido desenlaces adversos debido a la determinación y al número de los amotinados, de no haber sido por la intervención rusa.

Esta es la segunda ocasión en que la unidad rusa actúa para reprimir un ataque a centros de poder en la región del Sahel africano en lo que va del año. En mayo, tropas rusas también ayudaron a contener ataques masivos de yihadistas y rebeldes en Mali, que está bajo el control de una junta militar.

En una región que se ha convertido en el epicentro mundial del terrorismo, "combatir a los yihadistas se ha vuelto una segunda prioridad para el Cuerpo Africano; la principal es sostener a los regímenes, y están teniendo éxito en esto", señaló Wassim Nasr, investigador del Soufan Center, un centro de estudios con sede en Nueva York.

Rusia usa fuerzas para influir en África

En toda la región del Sahel, las fuerzas militares que han tomado el poder alegando fallas en la seguridad han roto lazos con antiguos aliados occidentales y se han acercado a Rusia. Inicialmente, recibieron al grupo privado de mercenarios Wagner, que fue sustituido por el Cuerpo Africano, bajo el mando directo del Ministerio de Defensa ruso.

No se conocen cifras exactas sobre cuántos mercenarios rusos operan en los tres países del Sahel gobernados por juntas —Níger, Mali y Burkina Faso—, pero diversas estimaciones sugieren que hay entre 1.700 y 2.000. En la República Centroafricana, se estima que Wagner cuenta con alrededor de 1.000 efectivos.

A medida que Rusia compite con Estados Unidos, Europa y China por aumentar su influencia en África, las fuerzas rusas han ayudado a consolidar el control de Moscú en estos países en múltiples aspectos, desde la economía hasta la seguridad y la política.

"Los acuerdos de seguridad vigentes, que incluyen apoyo contra la insurgencia, equipos militares y otros acuerdos económicos paralelos, dependen en gran medida del liderazgo de estos tres países", explicó Beverly Ochieng, analista de seguridad especializada en el Sahel para la consultora Control Risks.

A pesar de contar con recursos limitados para desplegar en estos países, "saben equilibrar la diplomacia, la contrainsurgencia y la geopolítica para demostrar que son un amigo leal", añadió Ochieng.

El acuerdo con Wagner y luego con el Cuerpo Africano ha sido "un buen negocio para Rusia a bajo costo", subrayó Nasr.

Falta de seguridad en el Sahel

A pesar de que las alianzas militares con Rusia han brindado protección a las juntas, la situación en el Sahel ha empeorado, ya que los grupos armados atacan cada vez más ciudades y centros urbanos en su lucha por influencia y territorios.

El aeropuerto de Niamey fue blanco de ataques en dos ocasiones por yihadistas este año: en junio, un ataque del grupo JNIM, vinculado a Al Qaeda, resultó en la muerte de 11 soldados y dos civiles, y en enero, la Provincia del Sahel del grupo Estado Islámico atacó drones costosos.

Las amenazas como la que se vivió este fin de semana en Niamey podrían llevar a las juntas a priorizar aún más su protección personal, a expensas de la seguridad general.

Aunque las juntas han promovido una mayor soberanía y lanzado campañas para presentarse como más independientes, los eventos en Níger "resaltan las vulnerabilidades de un régimen cuya estabilidad depende cada vez más de una asociación con Rusia", afirmó el Timbuktu Institute for Peace Studies, con sede en Senegal. "La intervención de un socio externo para ayudar a contener una crisis interna plantea una pregunta central: ¿hasta dónde puede llegar la búsqueda de autonomía estratégica cuando va acompañada de una creciente dependencia de Moscú?"

El éxito de Rusia en mantener a las juntas en el poder también podría aumentar su atractivo para varios gobiernos africanos, destacó Nathaniel Powell, analista de África Occidental en Oxford Analytica. Aunque el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que el país está listo para ofrecer apoyo a los países africanos en su lucha contra el terrorismo, los analistas advierten que es probable que los países sean cautelosos con cualquier asociación que involucre al Cuerpo Africano, debido a su reputación de abusos contra los derechos humanos.

Aun así, "contar con una fuerza extranjera anti-golpe tiene ventajas, ya que no tiene intereses locales que puedan competir por su lealtad y podría considerarse militarmente superior a las formaciones militares nacionales, disuadiendo así a posibles golpistas", concluyó Powell.