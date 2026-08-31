Cobran hoy los jubilados y comienza el pago a los activos provinciales: los detalles

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, informó que este lunes 31 de agosto cobran jubilados y pensionados e inicia el cronograma de pago de los agentes activos de la Administración Pública Provincial.

Cronograma

Lunes 31 de agosto

Jubilados y pensionados.

Policía Provincia de Córdoba

Fuerza Policial Antinarcotráfico

Servicio Penitenciario

Martes 1 de septiembre

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario

Ministerio de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles

Personal Docente Univ. Provincial de Córdoba

Miércoles 2 de septiembre

Min. de Educación: DGIPE*

Escalafón General Tramo Ejecución

Contratados Servicio/Nivel

Contratados Tribunal de Cuentas

Escalafón Salud (no pertenecientes al Min. de Salud)

Escalafón Docente (no pertenecientes al Min. Educación)

Personal Poder Judicial

Personal Poder Legislativo

Personal Defensoría del Pueblo

Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolesc.

Escalafón General Tramo Superior

Escalafón Vialidad

Escalafón Músicos

Escalafón Cuerpo Artístico

Escalafón Gráficos

Escalafón Científico y Tecnológico

Escalafón Bancarios

Escalafón Aeronáuticos

Inteligencia Fiscal

Jueves 3 de septiembre

Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo

Autoridades Poder Legislativo

Autoridades Defensoría del Pueblo

Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolesc.

Autoridades Tribunal de Cuentas

Magistrados y Funcionarios Judiciales

Autoridades Universidad Provincial

Otros Organismos Públicos:

APROSS: Adm. Prov. del Seg. de Salud

Caja de Jubilaciones Pcia. de Cba.

(*) Acreditación de aporte provincial a establecimientos de gestión privada

Lectura rápida

¿Qué se anunció? El cronograma de pago para jubilados, pensionados y agentes activos de la Administración Pública Provincial.

¿Quién lo informó? El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación.

¿Cuándo comienza el cronograma? El cronograma comienza el lunes 31 de agosto.

¿Dónde se realizará el pago? En Córdoba, para los jubilados, pensionados y agentes de la Administración Pública Provincial.

¿Por qué es importante? Porque asegura el pago a jubilados y agentes del gobierno, garantizando su sustento.