En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Cobran hoy los jubilados y comienza el pago a los activos provinciales: los detalles

El Gobierno de Córdoba anuncia el cronograma de pagos para jubilados, pensionados y agentes de la administración pública provincial. 

31/08/2026 | 06:40Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El Gobierno difundió el esquema de pagos.

FOTO: El Gobierno difundió el esquema de pagos.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, informó que este lunes 31 de agosto cobran jubilados y pensionados e inicia el cronograma de pago de los agentes activos de la Administración Pública Provincial.

Cronograma

Lunes 31 de agosto

Jubilados y pensionados.

Policía Provincia de Córdoba

Fuerza Policial Antinarcotráfico

Servicio Penitenciario

Martes 1 de septiembre

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario

Ministerio de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles

Personal Docente Univ. Provincial de Córdoba

Miércoles 2 de septiembre

Min. de Educación: DGIPE*

Escalafón General Tramo Ejecución

Contratados Servicio/Nivel

Contratados Tribunal de Cuentas

Escalafón Salud (no pertenecientes al Min. de Salud)

Escalafón Docente (no pertenecientes al Min. Educación)

Personal Poder Judicial

Personal Poder Legislativo

Personal Defensoría del Pueblo

Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolesc.

Escalafón General Tramo Superior

Escalafón Vialidad

Escalafón Músicos

Escalafón Cuerpo Artístico

Escalafón Gráficos

Escalafón Científico y Tecnológico

Escalafón Bancarios

Escalafón Aeronáuticos

Inteligencia Fiscal

Jueves 3 de septiembre

Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo

Autoridades Poder Legislativo

Autoridades Defensoría del Pueblo

Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolesc.

Autoridades Tribunal de Cuentas

Magistrados y Funcionarios Judiciales

Autoridades Universidad Provincial

Otros Organismos Públicos:

APROSS: Adm. Prov. del Seg. de Salud

Caja de Jubilaciones Pcia. de Cba.

(*) Acreditación de aporte provincial a establecimientos de gestión privada

Lectura rápida

¿Qué se anunció? El cronograma de pago para jubilados, pensionados y agentes activos de la Administración Pública Provincial.

¿Quién lo informó? El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación.

¿Cuándo comienza el cronograma? El cronograma comienza el lunes 31 de agosto.

¿Dónde se realizará el pago? En Córdoba, para los jubilados, pensionados y agentes de la Administración Pública Provincial.

¿Por qué es importante? Porque asegura el pago a jubilados y agentes del gobierno, garantizando su sustento.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf