Cobran hoy los jubilados y comienza el pago a los activos provinciales: los detalles
El Gobierno de Córdoba anuncia el cronograma de pagos para jubilados, pensionados y agentes de la administración pública provincial.
31/08/2026 | 06:40Redacción Cadena 3
FOTO: El Gobierno difundió el esquema de pagos.
El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación, informó que este lunes 31 de agosto cobran jubilados y pensionados e inicia el cronograma de pago de los agentes activos de la Administración Pública Provincial.
Cronograma
Lunes 31 de agosto
Jubilados y pensionados.
Policía Provincia de Córdoba
Fuerza Policial Antinarcotráfico
Servicio Penitenciario
Martes 1 de septiembre
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación: Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario
Ministerio de Educación: Nivel Secundario y Resto de Niveles
Personal Docente Univ. Provincial de Córdoba
Miércoles 2 de septiembre
Min. de Educación: DGIPE*
Escalafón General Tramo Ejecución
Contratados Servicio/Nivel
Contratados Tribunal de Cuentas
Escalafón Salud (no pertenecientes al Min. de Salud)
Escalafón Docente (no pertenecientes al Min. Educación)
Personal Poder Judicial
Personal Poder Legislativo
Personal Defensoría del Pueblo
Personal Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolesc.
Escalafón General Tramo Superior
Escalafón Vialidad
Escalafón Músicos
Escalafón Cuerpo Artístico
Escalafón Gráficos
Escalafón Científico y Tecnológico
Escalafón Bancarios
Escalafón Aeronáuticos
Inteligencia Fiscal
Jueves 3 de septiembre
Autoridades Superiores y Personal de Gabinete del Poder Ejecutivo
Autoridades Poder Legislativo
Autoridades Defensoría del Pueblo
Autoridades Defensoría de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolesc.
Autoridades Tribunal de Cuentas
Magistrados y Funcionarios Judiciales
Autoridades Universidad Provincial
Otros Organismos Públicos:
APROSS: Adm. Prov. del Seg. de Salud
Caja de Jubilaciones Pcia. de Cba.
(*) Acreditación de aporte provincial a establecimientos de gestión privada
Lectura rápida
¿Qué se anunció? El cronograma de pago para jubilados, pensionados y agentes activos de la Administración Pública Provincial.
¿Quién lo informó? El Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría General de la Gobernación.
¿Cuándo comienza el cronograma? El cronograma comienza el lunes 31 de agosto.
¿Dónde se realizará el pago? En Córdoba, para los jubilados, pensionados y agentes de la Administración Pública Provincial.
¿Por qué es importante? Porque asegura el pago a jubilados y agentes del gobierno, garantizando su sustento.