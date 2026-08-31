Jornada húmeda y con posibles lluvias aisladas en Rosario
Se espera un lunes gris. La temperatura máxima llegaría a los 20 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
31/08/2026 | 07:01Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Lunes nublado en Rosario.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para hoy una jornada fresca en Rosario, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 20 grados.
Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, mientras que hacia la tarde y la noche se espera que el cielo permanezca nublado.
La humedad se ubica en torno al 98%, generando una sensación de ambiente húmedo durante buena parte de la jornada.
Lectura rápida
¿Qué clima se anticipa para hoy en Rosario? Una jornada fresca con temperaturas entre 11 y 20 grados.
¿Quién proporciona el pronóstico del tiempo? El pronóstico es del Servicio Meteorológico Nacional.
¿Cuándo se podrían registrar lluvias? Durante la mañana.
¿Dónde se prevé que el cielo permanezca nublado? En Rosario, hacia la tarde y la noche.
¿Por qué se siente un ambiente húmedo? Debido a la humedad que se ubica en torno al 98%.