Jornada húmeda y con posibles lluvias aisladas en Rosario

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para hoy una jornada fresca en Rosario, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 20 grados.

Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, mientras que hacia la tarde y la noche se espera que el cielo permanezca nublado.

La humedad se ubica en torno al 98%, generando una sensación de ambiente húmedo durante buena parte de la jornada.