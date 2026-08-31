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US Open: Mariano Navone sorprendió al eliminar a Novak Djokovic en el debut

El tenista bonaerense tuvo la actuación más importante de su carrera profesional tras revertir un marcador adverso y doblegar al serbio en cinco parciales sobre la pista central.

31/08/2026 | 07:09Redacción Cadena 3

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Mariano Navone eliminó a Novak Djokovic en su debut en el US Open

FOTO: Mariano Navone eliminó a Novak Djokovic en su debut en el US Open

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Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- Mariano Navone logró una hazaña inolvidable en su presentación en el Abierto de Estados Unidos (US Open) al derrotar a Novak Djokovic en cinco sets, por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

Ubicado en el puesto 47 del escalafón mundial, Navone se sobrepuso a una desventaja de dos sets a uno ante quien ostenta 24 coronas de Grand Slam y ocupa actualmente el quinto lugar del ranking.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la victoria, en el estadio Arthur Ashe, le permitió al oriundo de Nueve de Julio meterse en la segunda fase del cuarto y último torneo mayor del calendario deportivo.

El cruce representó el primer enfrentamiento oficial entre ambos deportistas sobre la superficie dura de Nueva York.

El tenista argentino arribó al compromiso tras consolidar una gran campaña a lo largo del año, donde pudo levantar el trofeo en el ATP 250 de Bucarest, alcanzó la definición en Ginebra y registró importantes festejos sobre cemento en los torneos Masters 1000 de Canadá y Cincinnati.

Por el lado del experimentado jugador nacido en Belgrado, la sorpresiva despedida frustró su aspiración de sumar un nuevo título Grand Slam en esta parte de la temporada. Aunque no cosechó trofeos durante los últimos meses, el serbio venía de disputar la final del Abierto de Australia y meterse entre los cuatro mejores sobre el césped de Wimbledon.

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Lectura rápida

¿Quién ganó el partido?
Mariano Navone venció a Novak Djokovic en su debut en el US Open.

¿Cuál fue el marcador final?
Navone ganó en cinco sets: 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El partido se disputó en el estadio Arthur Ashe de Nueva York.

¿Qué puesto ocupa Mariano Navone en el ranking?
Actualmente, Navone se encuentra en la posición 47 del escalafón mundial.

¿Qué logró Navone con esta victoria?
Con esta victoria, Navone avanzó a la segunda fase del US Open.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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