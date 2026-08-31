Nissan y Honda se unen para desarrollar software automotriz que revolucionará el mercado

TOKIO — Los fabricantes japoneses de automóviles Nissan y Honda han anunciado un acuerdo para la creación conjunta de piezas informáticas y software destinados a sus vehículos, con un horizonte de comercialización fijado para el año 2029, según lo informado por ambas compañías el pasado lunes.

Este convenio permitirá a Nissan, con sede en Yokohama, y a Honda, ubicada en Tokio, compartir componentes estandarizados en las unidades de control electrónico, así como el desarrollo de software para sus vehículos.

Las conversaciones entre Nissan y Honda comenzaron en 2024, enfocándose en el desarrollo conjunto de vehículos eléctricos y tecnologías de inteligencia automotriz.

Nissan es conocida por la fabricación de modelos eléctricos como el Leaf y los vehículos de lujo Infiniti, mientras que Honda produce el popular sedán Accord, el compacto Civic y la miniván Odyssey.

El acuerdo anunciado no especifica qué modelos o si se incluirán vehículos eléctricos, centrándose en cambio en lo que se conoce como vehículos definidos por software. Estos automóviles tienen características que pueden ser actualizadas y controladas a través de software, alejándose del enfoque tradicional basado en el hardware.

La competencia en la industria automotriz está en aumento, especialmente en áreas como la conducción automatizada y la transición hacia vehículos de cero emisiones. Los automóviles modernos se asemejan cada vez más a computadoras complejas, repletas de componentes electrónicos y software, en contraste con la imagen tradicional de motores de combustión interna.

La colaboración en investigación y el intercambio de componentes no solo permitirá reducir costos, sino que también acelerará el desarrollo de nuevas tecnologías, mejorando la eficiencia mediante economías de escala cuando los vehículos entren en producción.

En este contexto, Toyota Motor Corp., el principal fabricante japonés de automóviles, sigue liderando el mercado. La asociación entre Nissan y Honda podría representar una ventaja competitiva frente a Toyota, aunque previamente se ha mencionado que Toyota ha estado en conversaciones sobre software con ambas compañías, aunque no formó parte del anuncio reciente.

Toyota también colabora con otras empresas, como Subaru, que es parte de su grupo, y con Waymo, una compañía estadounidense especializada en tecnología de conducción autónoma.

En el marco de esta alianza estratégica, Nissan y Honda continuarán explorando oportunidades de colaboración en áreas como la electrificación y la reducción de muertes en accidentes de tránsito. Ambas empresas enfatizaron la importancia de utilizar tecnología de inteligencia y electrificación como enfoque fundamental para su trabajo conjunto.

"Reconocemos la necesidad de fortalecer nuestra competitividad mediante ciclos de desarrollo más rápidos y una inversión más eficiente, lo que nos ha llevado a realizar estudios exhaustivos sobre una posible colaboración en el ámbito del software", afirmaron las compañías en un comunicado.