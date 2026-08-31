Japón moderniza su defensa con drones e inteligencia artificial en nuevo presupuesto

TOKIO — Japón ha anunciado su intención de modernizar sus métodos de defensa mediante la incorporación de drones, inteligencia artificial y nuevas tácticas militares. Esto se detalla en una solicitud de presupuesto de 8,9 billones de yenes (aproximadamente 55.600 millones de dólares) para el próximo año fiscal, presentada por el Ministerio de Defensa el lunes.

El presupuesto propuesto representa un ligero incremento respecto a los 8,8 billones de yenes (55.000 millones de dólares) solicitados para el año fiscal actual. A medida que el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi avance en la aprobación de una nueva estrategia de defensa, se espera que la cifra final sea aún mayor.

Desde la implementación de su estrategia de defensa a cinco años en 2022, Japón ha incrementado su gasto en defensa a cerca del 2% de su producto interno bruto, con el objetivo de fortalecer el papel ofensivo de sus Fuerzas de Autodefensa y contrarrestar la creciente influencia de China, que ha criticado este movimiento como "nuevo militarismo".

La nueva estrategia de defensa busca "fortalecer drásticamente la capacidad de disuasión y respuesta" de Japón, adaptándose a formas contemporáneas de guerra, como el uso de drones en el conflicto de Ucrania, según un folleto del ministerio sobre la solicitud presupuestaria.

Innovaciones en la defensa japonesa

El Ministerio de Defensa ha señalado que la evolución de los conflictos exige el desarrollo y la producción nacional de armas no tripuladas de bajo costo, lo que permitiría reducir gastos, minimizar bajas y crear una red de defensa aérea más eficiente.

Se prevé que Japón utilice drones de ataque en combinación con misiles de largo alcance para llevar a cabo contraataques más económicos. Para el año fiscal que comienza en abril de 2027, se solicitará una cantidad no especificada de fondos para adquirir drones de ataque no tripulados, que podrán ser lanzados desde el aire o desde debajo del agua.

La implementación de armas no tripuladas también se considera crucial para compensar la disminución de efectivos militares a medida que la población japonesa envejece. Sin embargo, desarrollar drones de fabricación nacional será un desafío, dado que el mercado japonés está dominado por importaciones, especialmente de China.

Japón ha estado reforzando su defensa en la región suroccidental con misiles de mayor alcance e interceptores. Para mejorar su capacidad de contraataque, el ministerio busca desarrollar misiles hipersónicos que puedan ser lanzados desde submarinos.

Inteligencia artificial en la defensa

El Ministerio de Defensa también planea introducir una plataforma integrada de inteligencia artificial para optimizar el mando y control, mejorando la velocidad y precisión en la toma de decisiones, incluyendo la evaluación de campos de batalla y selección de objetivos.

Se considerará el uso de tecnologías extranjeras de IA existentes, especialmente de Estados Unidos, mientras se refuerza la tecnología nacional. Además, se proyecta construir una "nube del Ministerio de Defensa" para asegurar la transmisión de datos sensibles y redes de comunicación estables en situaciones de emergencia.

Aún no se han detallado los costos de estas innovaciones.

Fortalecimiento de la industria de defensa

Para asegurar una producción estable y sostenible de equipos de defensa, el gobierno japonés ha solicitado financiamiento para un sistema que garantizaría la producción y el suministro estables de equipamiento militar, con el gobierno adquiriendo fábricas y subcontratando la fabricación a empresas privadas.

Además, la solicitud incluye fondos para apoyar la investigación y desarrollo de empresas del sector o su reestructuración, con el fin de aumentar su producción y eficiencia. Empresas como Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries e IHI Corp. han visto un aumento en sus ganancias debido al refuerzo del ejército japonés y la expansión de exportaciones de armas, aunque la industria enfrenta desafíos debido a restricciones constitucionales sobre el uso de la fuerza.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.