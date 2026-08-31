Trump sugiere una tercera candidatura mientras reflexiona sobre su vida después de 2028

WASHINGTON — El presidente Donald Trump ha dejado entrever en varias ocasiones su deseo de postularse para un tercer mandato, compartiendo mensajes sobre una nueva campaña y usando gorras con la inscripción de 2028. Sin embargo, ha comenzado a mostrar señales de que podría no estar tan convencido de que esta nueva campaña se materialice.

Recientemente, Trump ha empezado a hablar de su vida tras dejar la Casa Blanca en enero de 2029, imaginando un futuro donde se siente frustrado al ver que su sucesor se atribuye el mérito de sus logros. "Su próximo presidente dirá: 'Qué gran trabajo hice'", afirmó en un evento en Long Island, Nueva York. "Va a estar sentado por ahí, viendo televisión. Un verdadero inútil. A menos que voten republicano, claro".

La posibilidad de que un presidente en funciones hable de su vida como expresidente siempre resulta delicada. Con las elecciones de mitad de mandato a solo nueve semanas, Trump se encuentra en un momento de su presidencia donde se vuelven más evidentes las limitaciones de su poder.

El hecho de que Trump mencione la vida sin el cargo es un cambio notable. Desde su primer mandato, ha dejado la puerta abierta para permanecer más de ocho años en el poder.

"Dice varias cosas contradictorias a la misma vez", comentó Brian Kalt, profesor de derecho constitucional en la Universidad Estatal de Michigan. "Y eso le permite señalar sus propias palabras para respaldar cualquier cantidad de cosas mutuamente excluyentes".

En un mitin en Pensilvania, Trump dijo: "Quienquiera que sea el próximo presidente, va a estar hablando de lo brillante que es como presidente. Y yo estaré en casa. Y estaré diciendo: 'Ese hijo de...', porque nosotros hicimos el trabajo".

Una semana después, en Georgia, pronosticó que, al finalizar su presidencia, "estaré sentado en casa". "Puede que esté llorando", agregó, mientras argumentaba que los demócratas podrían recuperar el Senado y facilitar la aprobación de su legislación.

En Michigan, Trump expresó dudas sobre su disposición a dejar el Despacho Oval. "En dos años y medio, puede que tengan un presidente diferente —puede que—", dijo, enfatizando el "puede".

"Estaré sentado en casa. Estaré leyendo los periódicos. Estaré viendo televisión", continuó Trump, antes de criticar a su predecesor, el presidente Joe Biden. "Y tendré a algún tipo —como la última vez, un verdadero idiota— que se levante y diga: 'Estamos haciendo negocios récord'".

A pesar de las insinuaciones sobre su futuro, Trump también ha coqueteado con la idea de una reelección. Durante una cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, bromeó: "Al igual que mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor" y que "la tercera vez será mejor todavía". Más tarde, se puso una gorra de campaña de 2028 al finalizar su discurso.

La 22ª Enmienda de la Constitución prohíbe que una persona sea elegida presidente más de dos veces, algo que fue ratificado en 1951 tras la muerte del presidente Franklin Delano Roosevelt, quien fue el único en servir más de dos mandatos. A pesar de esto, Trump ha insinuado que existen métodos para buscar un tercer mandato.

Reconoció que una posibilidad sería ser compañero de fórmula del vicepresidente JD Vance en 2028, y luego hacer que Vance se hiciera a un lado si la pareja ganaba. "También hay otros", mencionó Trump, sugiriendo que hay opciones disponibles. En redes sociales, ha promovido logotipos de "Trump 2028" junto a su lema "Make America Great Again".

Sin embargo, Trump ha sido claro en reconocer la prohibición. "Me encantaría postularme, pero la ley es muy fuerte", admitió recientemente a los reporteros.

La conversación sobre su legado parece ser un tema recurrente en sus discursos. Trump está en un punto de su presidencia donde muchos de sus predecesores también comenzaron a pensar en cómo serían recordados. Paul Begala, exasesor del presidente Bill Clinton, afirmó que todos, al llegar a la mitad de su segundo mandato, comienzan a considerar su legado.

En sus últimos años, Trump ha tomado decisiones que reflejan su deseo de dejar una marca duradera en la Casa Blanca, como la construcción de un helipuerto y la restauración de varias áreas del jardín. "No es para mí, porque voy a estar aquí por un periodo muy corto cuando el trabajo esté terminado", indicó recientemente, sugiriendo que sus esfuerzos son para futuros presidentes.