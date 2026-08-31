La política se aleja de los problemas reales

Por Alberto Lotuf

Javier Milei volvió a ocupar el centro de la escena con una definición que, más allá de lo provocadora, revela bastante de la lógica política que viene construyendo: frente a estudiantes secundarios, describió a Marx como un satanista y presentó al marxismo no solamente como una teoría económica equivocada, sino como una doctrina moralmente perversa. Poco después, cuando parte del auditorio abucheó a los periodistas, el Presidente alentó a los jóvenes a hacerlo todavía más fuerte. Para mí, los dos episodios forman parte de una misma construcción.

Milei necesita que la discusión pública se ordene alrededor de una frontera cada vez más tajante. De un lado están quienes acompañan su proyecto y, del otro, un conjunto cada vez más amplio y heterogéneo en el que conviven el marxismo, el kirchnerismo, el periodismo, empresarios críticos y, en definitiva, todos aquellos que cuestionan al Gobierno. El problema es que cuando toda crítica termina ubicada dentro del mismo paquete, la discusión democrática pierde matices y la diferencia política comienza a ser presentada como una amenaza.

Y hay un dato que, para mí, vuelve todavía más delicada la escena: no ocurrió en un acto partidario ni en una tribuna electoral. Ocurrió en una escuela secundaria. Un presidente puede cuestionar coberturas periodísticas, denunciar errores, responder a críticas e incluso confrontar duramente con determinados medios o periodistas. Pero transformar al periodismo como actividad en objeto de hostilidad frente a menores de edad plantea una discusión institucional que excede completamente las simpatías o antipatías políticas.

¿Se acuerdan de cuánto hemos criticado el famoso adoctrinamiento cuando provenía de gobiernos anteriores? Bueno, entonces tenemos que ser coherentes. Si nos parecía cuestionable que desde el Estado se utilizara una institución educativa para transmitir una determinada visión política, también debemos cuestionarlo cuando lo hace un gobierno con el que podemos coincidir en muchas otras cosas. El problema del adoctrinamiento no depende de quién lo haga ni de quién sea el destinatario. Si ocurrió en esa escuela, merece ser señalado.

La tensión entre el Gobierno y la prensa tampoco es un elemento lateral. Forma parte de una concepción del poder según la cual prácticamente toda mediación resulta sospechosa. Y nosotros somos mediadores. El Congreso es un mediador. Los gobernadores son mediadores. Las instituciones empresariales y sociales también lo son. Cuando el poder considera sospechoso a todo aquel que no se limita a acompañarlo, la crítica deja de ser entendida como una diferencia y empieza a ser tratada como una amenaza.

El Congreso ofreció, además, su propia versión degradada del debate. Mientras se discutía la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Agustín Rossi comparó a Milei con el profesor Neurus y el diputado libertario Álvaro Martínez respondió con una referencia a Cristina Fernández de Kirchner como la Bruja Cachavacha. Puede resultar gracioso para las redes sociales, puede generar algún meme y seguramente puede convertirse en un recorte viral. Pero estamos hablando de instituciones que están discutiendo cuestiones centrales para el funcionamiento económico del país. Y entre Neurus y Cachavacha, el problema es que desaparece el contenido del debate.

Mientras tanto, la agenda electoral comienza a modificar la agenda institucional. Patricia Bullrich anunció que en los próximos días comenzará el debate para suspender o eliminar las PASO, con un argumento explícito: evitar que el proceso electoral paralice al Gobierno durante buena parte de 2027. La discusión sobre las primarias, sin embargo, no es solamente administrativa. Cambiar las reglas electorales antes de una elección tiene consecuencias políticas y obliga a mirar quiénes están mejor preparados para competir bajo el nuevo escenario.

La eventual eliminación de las PASO puede impactar especialmente sobre una oposición fragmentada. Sin primarias, los espacios enfrentados al Gobierno deberán acordar candidaturas mediante negociaciones internas o correr el riesgo de multiplicar las ofertas electorales. El oficialismo, en cambio, tiene una ventaja evidente: un liderazgo indiscutido. Y cambiar el mecanismo electoral en la antesala de 2027 puede favorecer objetivamente a quien ya controla su propia fuerza. El PRO parece haber tomado nota de esa realidad y Cristian Ritondo y Fernando de Andrés reafirmaron su alianza con La Libertad Avanza bajo una consigna tan efectiva como reveladora: eliminar el riesgo de que vuelva el kirchnerismo.

Ahí aparece otra debilidad enorme de la oposición. El peronismo continúa dividido. El centro, esa famosa avenida del medio, muchas veces parece buscar nombres antes que ideas. El PRO se refugia en el oficialismo y Cristina conserva una importante intención de voto, aunque también mantiene un elevado nivel de rechazo. Hay diagnósticos, hay posibles candidatos, hay movimientos, hay alianzas y hay discusiones, pero todavía falta algo fundamental: una visión económica y política común capaz de explicar qué país quieren construir.

Y esa es, finalmente, la principal ventaja que mantiene Milei. Todos sabemos qué es lo que quiere destruir. Lo dice permanentemente y lo convierte en una narrativa política muy efectiva: el marxismo, la casta, el kirchnerismo, los privilegios, determinadas instituciones, determinados sectores. Sus adversarios, en cambio, todavía tienen enormes dificultades para explicar con claridad qué quieren construir. La Argentina termina discutiendo entre satanistas, el profesor Neurus, la Bruja Cachavacha y los cucas. Las metáforas pueden ser extraordinariamente eficaces para un recorte de redes sociales, pero son insuficientes para gobernar un país.

Porque los problemas argentinos siguen ahí, mucho más allá de las peleas discursivas. La política volvió a levantar temperatura, pero eso no significa necesariamente que haya mejorado su calidad. El Gobierno intenta blindar su programa, ordenar sus alianzas y modificar las reglas de cara a 2027. La oposición eleva el tono, busca nombres y ensaya acuerdos, pero todavía no logra presentar una alternativa común. Y en el medio queda una sociedad que probablemente ya sabe bastante bien qué cosas no quiere volver a vivir, pero que todavía está esperando que alguien le explique, con seriedad y sin caricaturas, cómo va a ser el futuro.