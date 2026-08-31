En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Valores a Caballo Notas

Valores a Caballo 2026: la marcha educativa entra en su recta final por el norte cordobés

  

31/08/2026 | 11:46Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Valores a Caballo entra en su recta final.

FOTO: Valores a Caballo entra en su recta final.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La iniciativa Valores a Caballo 2026 comenzó este lunes 31 de agosto su semana final de recorrido por distintas localidades del norte cordobés.

La propuesta, que combina tradición, interacción con delegaciones escolares y trabajo comunitario con alumnos y docentes, lleva adelante su itinerario tras haber iniciado el pasado 24 de agosto.

La travesía contempla un cronograma diario de visitas a establecimientos educativos y encuentros con referentes locales en cada punto del mapa provincial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cronograma de la semana final

Lunes 31/8: Sarmiento y Villa del Totoral.

Martes 1/9: Las Peñas.

Miércoles 2/9: Simbolar.

Jueves 3/9: San José de la Dormida.

Viernes 4/9: Tulumba.

Sábado 5/9 (Jornada de Cierre en Tulumba):

10:00 hs: Conferencia final de cierre.

10:30 hs: Presentación musical del grupo Los de Cabrera.

11:00 hs: Plantación del Árbol Simbólico, utilizando tierra recolectada de cada una de las localidades participantes.

Lectura rápida

¿Qué es la iniciativa "Valores a Caballo 2026"? Es un programa que combina tradición, interacción escolar y trabajo comunitario en el norte cordobés.

¿Quiénes participan en esta propuesta? Participan alumnos, docentes y delegaciones escolares de distintas localidades.

¿Cuándo comenzó y cuándo termina la iniciativa? Comenzó el 24 de agosto y termina el 5 de septiembre.

¿Dónde se llevan a cabo las actividades? En varias localidades del norte cordobés, como Sarmiento, Villa del Totoral, y Tulumba.

¿Cómo se cierra la semana final? Con una conferencia final, una presentación musical y la plantación de un árbol simbólico en Tulumba.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf