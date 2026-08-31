Valores a Caballo 2026: la marcha educativa entra en su recta final por el norte cordobés

FOTO: Valores a Caballo entra en su recta final.

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La iniciativa Valores a Caballo 2026 comenzó este lunes 31 de agosto su semana final de recorrido por distintas localidades del norte cordobés.

La propuesta, que combina tradición, interacción con delegaciones escolares y trabajo comunitario con alumnos y docentes, lleva adelante su itinerario tras haber iniciado el pasado 24 de agosto.

La travesía contempla un cronograma diario de visitas a establecimientos educativos y encuentros con referentes locales en cada punto del mapa provincial.

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Cronograma de la semana final

Lunes 31/8: Sarmiento y Villa del Totoral.

Martes 1/9: Las Peñas.

Miércoles 2/9: Simbolar.

Jueves 3/9: San José de la Dormida.

Viernes 4/9: Tulumba.

Sábado 5/9 (Jornada de Cierre en Tulumba):

10:00 hs: Conferencia final de cierre.

10:30 hs: Presentación musical del grupo Los de Cabrera.

11:00 hs: Plantación del Árbol Simbólico, utilizando tierra recolectada de cada una de las localidades participantes.