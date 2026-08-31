Valores a Caballo 2026: la marcha educativa entra en su recta final por el norte cordobés
31/08/2026 | 11:46Redacción Cadena 3
FOTO: Valores a Caballo entra en su recta final.
La iniciativa Valores a Caballo 2026 comenzó este lunes 31 de agosto su semana final de recorrido por distintas localidades del norte cordobés.
La propuesta, que combina tradición, interacción con delegaciones escolares y trabajo comunitario con alumnos y docentes, lleva adelante su itinerario tras haber iniciado el pasado 24 de agosto.
La travesía contempla un cronograma diario de visitas a establecimientos educativos y encuentros con referentes locales en cada punto del mapa provincial.
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/Fin Código Embebido/
Cronograma de la semana final
Lunes 31/8: Sarmiento y Villa del Totoral.
Martes 1/9: Las Peñas.
Miércoles 2/9: Simbolar.
Jueves 3/9: San José de la Dormida.
Viernes 4/9: Tulumba.
Sábado 5/9 (Jornada de Cierre en Tulumba):
10:00 hs: Conferencia final de cierre.
10:30 hs: Presentación musical del grupo Los de Cabrera.
11:00 hs: Plantación del Árbol Simbólico, utilizando tierra recolectada de cada una de las localidades participantes.
Lectura rápida
¿Qué es la iniciativa "Valores a Caballo 2026"? Es un programa que combina tradición, interacción escolar y trabajo comunitario en el norte cordobés.
¿Quiénes participan en esta propuesta? Participan alumnos, docentes y delegaciones escolares de distintas localidades.
¿Cuándo comenzó y cuándo termina la iniciativa? Comenzó el 24 de agosto y termina el 5 de septiembre.
¿Dónde se llevan a cabo las actividades? En varias localidades del norte cordobés, como Sarmiento, Villa del Totoral, y Tulumba.
¿Cómo se cierra la semana final? Con una conferencia final, una presentación musical y la plantación de un árbol simbólico en Tulumba.