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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este lunes 31 de agosto

Este lunes 31 de agosto, Mendoza presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre 11° y 22°. La humedad es del 25% y el viento sopla a 4 m/s.

31/08/2026 | 12:23Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 31 de agosto

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Alertas

No se registran alertas climáticas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de cielo despejado, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 25%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el sureste (130°) y la presión atmosférica se encuentra en 1018 hPa.

El clima hoy lunes 31 de agosto

Para este lunes, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en un 25%, y el viento continuará soplando a una velocidad de 4 m/s, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el martes 1 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 23°, con cielo despejado. El miércoles 2 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 26°, también con cielo despejado. El jueves 3 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 19°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, las temperaturas descenderán, con una mínima de 9° y una máxima de 16°, y se prevén cielos parcialmente nublados.

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