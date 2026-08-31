Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este lunes 31 de agosto
Este lunes 31 de agosto, Salta presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre los 10° y 24°. La humedad se mantiene en un 43%, ideal para disfrutar del aire libre.
FOTO: Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 31 de agosto
Este lunes 31 de agosto, el clima en Salta se caracteriza por un cielo completamente despejado, lo que permite disfrutar de un día soleado y agradable. La temperatura actual es de 24°, con una sensación térmica de 24°. La humedad se encuentra en un 43%, lo que contribuye a un ambiente cómodo para las actividades al aire libre.
En cuanto a las condiciones del viento, se registra una brisa suave de 1.54 m/s proveniente del este-sureste. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y la presión atmosférica se sitúa en 1011 hPa. Estas condiciones son ideales para quienes planean salir a disfrutar de la ciudad o realizar actividades recreativas.
La temperatura mínima para hoy se espera que sea de 10°, mientras que la máxima alcanzará los 24°. No se prevén lluvias, lo que asegura un día seco y soleado. La combinación de estos factores meteorológicos hace que sea un buen momento para disfrutar de paseos al aire libre o actividades deportivas.
En el pronóstico extendido, se anticipa que mañana, martes 1 de septiembre, la temperatura mínima será de 13° y la máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado. Para el miércoles 2, se espera un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 11° y 24°. El jueves 3, las temperaturas aumentarán, alcanzando una máxima de 31°, mientras que el viernes 4 se prevé un clima más fresco con una máxima de 19° y cielo parcialmente nublado.
En resumen, el clima en Salta para este lunes 31 de agosto es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invita a salir y aprovechar el día.