Récords y más récords: los números que deja Messi en la Selección

Lionel Messi cierra su trayectoria con la Selección argentina después de disputar 207 partidos y convertir 125 goles con el combinado mayor, cifras que lo ubican como el jugador con más presencias y el máximo goleador de la historia albiceleste.

Durante más de dos décadas conquistó cuatro títulos con la Mayor y seis si se incluyen el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Messi debutó con la Selección mayor el 17 de agosto de 2005 ante Hungría, en un amistoso disputado en Budapest en el que fue expulsado pocos segundos después de ingresar.

Su último encuentro fue la final del Mundial 2026 ante España, disputada el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

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Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina: “Duele en el alma, pero es el momento"

Sus 125 goles en 207 partidos representan un promedio de 0,60 tantos por encuentro. Además de liderar ambas estadísticas dentro de Argentina, finalizó su ciclo como el futbolista sudamericano con más partidos y goles a nivel de selecciones masculinas.

El desglose goleador muestra 54 tantos en amistosos, 36 en Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Copas del Mundo y 14 en Copa América. Los 36 goles clasificatorios también lo mantienen como el máximo anotador en la historia de las Eliminatorias de la CONMEBOL.

Con la Selección mayor conquistó cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Su primera consagración con el equipo absoluto llegó en el Maracaná frente a Brasil y un año y medio después levantó la Copa del Mundo como capitán en Qatar.

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La carta completa con la que Messi anunció su retiro de la Selección

Si se contabilizan todas las categorías de la Selección argentina, Messi obtuvo seis títulos con la camiseta nacional. Antes de las cuatro conquistas con la Mayor había ganado el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005, torneo en el que además fue goleador y mejor jugador, y la medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

El rosarino disputó seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. Alcanzó tres finales, fue subcampeón en 2014 y 2026 y se consagró campeón en 2022.

En los Mundiales acumuló 34 partidos y 21 goles, además de conseguir 23 victorias. Es el futbolista con más encuentros disputados y más triunfos en la historia de la competencia, mientras que sus 21 tantos lo dejaron detrás de Kylian Mbappé, quien terminó el Mundial 2026 con 22.

Messi también es el único futbolista que ganó dos veces el Balón de Oro al mejor jugador de un Mundial, distinción que recibió en Brasil 2014 y Qatar 2022. En la edición de 2022 se convirtió además en el único jugador que marcó durante una misma Copa del Mundo en fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final.

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Récords y más récords: los números que deja Messi en la Selección

Otro de sus registros pertenece a la Copa América, donde disputó 39 encuentros en siete ediciones entre 2007 y 2024, la mayor cantidad de partidos de cualquier futbolista en la historia del torneo. Allí convirtió 14 goles y disputó las finales de 2007, 2015, 2016, 2021 y 2024, con títulos en las últimas dos.

En Eliminatorias Sudamericanas jugó 72 partidos y convirtió 36 goles. Comparte con el ecuatoriano Iván Hurtado el récord de presencias en la clasificación de CONMEBOL y ocupa en soledad el primer puesto entre sus goleadores históricos.

Messi también estableció durante el Mundial 2026 el récord como argentino de mayor edad en convertir en una Copa del Mundo, con 39 años. En aquella competencia marcó ocho goles y entregó cuatro asistencias en el camino de la Selección hasta la final ante España.

Su balance con la camiseta argentina termina así con 207 partidos, 125 goles, cuatro títulos con la Selección mayor y seis conquistas contando las categorías juveniles y olímpica, además de seis Mundiales disputados y numerosos récords individuales en las principales competencias internacionales.