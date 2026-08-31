Cuándo cobran los trabajadores provinciales de Santa Fe: el cronograma completo

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó que los trabajadores provinciales comenzarán a cobrar los haberes correspondientes a agosto a partir del martes 1 de septiembre. El cronograma se extenderá hasta el lunes 7 y contempla a personal activo, pasivos, docentes y autoridades superiores.

Los sueldos incluirán el incremento acordado en paritarias, que para agosto representa una suba acumulada del 3,8% respecto de junio: 2% correspondiente a julio y 1,8% a agosto. Además, se aplicará un mínimo garantizado de $100.000, siempre tomando como referencia los haberes de junio.

El martes 1 de septiembre cobrarán el escalafón policial y penitenciario y los pasivos con un monto de bolsillo de hasta $1.510.000. El miércoles 2 será el turno de los activos que perciban hasta ese monto y de los docentes de escuelas privadas transferidas de 1° y 2° convenio.

El jueves 3 percibirán sus haberes el resto de los activos con montos superiores a $1.510.000 y los docentes de escuelas privadas históricas. El viernes 4 cobrarán los pasivos que superen ese monto, mientras que el lunes 7 será el turno de las autoridades superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Tribunal de Cuentas, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.