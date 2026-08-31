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Cuándo cobran los trabajadores provinciales de Santa Fe: el cronograma completo

El calendario se inicia el martes 1 de septiembre y contempla activos, pasivos, docentes, personal policial y penitenciario y autoridades superiores. La liquidación incorpora una mejora acumulada del 3,8% y un mínimo garantizado de $100.

31/08/2026 | 13:44Redacción Cadena 3 Rosario

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El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó que los trabajadores provinciales comenzarán a cobrar los haberes correspondientes a agosto a partir del martes 1 de septiembre. El cronograma se extenderá hasta el lunes 7 y contempla a personal activo, pasivos, docentes y autoridades superiores.

Los sueldos incluirán el incremento acordado en paritarias, que para agosto representa una suba acumulada del 3,8% respecto de junio: 2% correspondiente a julio y 1,8% a agosto. Además, se aplicará un mínimo garantizado de $100.000, siempre tomando como referencia los haberes de junio.

El martes 1 de septiembre cobrarán el escalafón policial y penitenciario y los pasivos con un monto de bolsillo de hasta $1.510.000. El miércoles 2 será el turno de los activos que perciban hasta ese monto y de los docentes de escuelas privadas transferidas de 1° y 2° convenio.

El jueves 3 percibirán sus haberes el resto de los activos con montos superiores a $1.510.000 y los docentes de escuelas privadas históricas. El viernes 4 cobrarán los pasivos que superen ese monto, mientras que el lunes 7 será el turno de las autoridades superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Tribunal de Cuentas, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

Lectura rápida

¿Qué informaron sobre los haberes de agosto?
El Gobierno de Santa Fe informó que los trabajadores provinciales comenzarán a cobrar los haberes de agosto desde el 1 de septiembre.

¿Quiénes recibirán los pagos?
Los pagos están destinados a personal activo, pasivos, docentes y autoridades superiores.

¿Cuánto será el incremento en los sueldos?
El incremento acordado en paritarias para agosto es del 3,8% respecto de junio.

¿Cuándo cobrarán los pasivos?
Los pasivos cobrarán el 1 de septiembre si tienen un monto de bolsillo de hasta $1.510.000.

¿Qué se aplicará como mínimo garantizado?
Se aplicará un mínimo garantizado de $100.000 tomando como referencia los haberes de junio.

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