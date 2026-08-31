"Esta campaña me trajo terneritas": el repudiable audio atribuido al exasesor de "Cañito" Flores

Cadena 3 accedió a un audio incorporado a la investigación por los casos de grooming y abuso sexual en Villa de María del Río Seco. La Fiscalía atribuye la grabación a José Villarreal, exasesor de Ramón "Cañito" Flores y uno de los principales imputados.

El material dataría de 2023, cuando Flores todavía era intendente de esa localidad del norte cordobés. En la conversación, Villarreal utiliza expresiones denigrantes y parece aludir a presuntos intercambios realizados durante la campaña electoral.

"Si usted supiera lo que me ha traído esta campaña, este... como dijo, terneritas", se escucha en el primer tramo del audio.

Luego, la voz atribuida a Villarreal expresa: "No, hermano, esas carnes, no. Hay que estar muy cagado de hambre para comer esa carne, muy cagado de hambre, sin desmerecer a nadie".

En otro fragmento menciona una supuesta entrega de distintos elementos: "Pero ahora comer carne, carne tierna, cambiás por puertas, chapas, por bolsones, ¿eh?".

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Finalmente, hace referencia al inminente cambio de autoridades municipales. "Claro, hay que aprovechar ahora. Ya cuando nos manda a barrer, ya se nos acaba", concluye.

La alusión sería a Luis Arce, quien sucedió a Flores en la intendencia de Villa de María del Río Seco después de disputarle el control político local en las elecciones.

La Fiscalía analiza el contexto y el alcance de las expresiones, además de determinar quiénes serían las personas mencionadas como "terneritas" y cuál era el origen de las puertas, chapas y bolsones nombrados en la conversación.

Hasta el momento no se informó oficialmente si esos términos hacían referencia a las víctimas de la causa ni se acreditó públicamente que los elementos mencionados pertenecieran al Estado. Por lo tanto, el contenido del audio no permite establecer todavía una conclusión definitiva sobre la existencia de un intercambio de asistencia pública por favores sexuales.

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• Agravaron la acusación contra Villarreal

La fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, agravó el viernes la imputación contra Villarreal. De acuerdo con la hipótesis judicial, el exasesor habría abusado en reiteradas oportunidades de tres de las cuatro adolescentes identificadas como víctimas.

Los ataques habrían ocurrido en una construcción precaria que Villarreal utilizaba dentro de un campo perteneciente a Flores. La causa ya reúne a 16 imputados por distintos hechos de grooming y abuso sexual contra menores de edad.

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Informe de Juan Federico.