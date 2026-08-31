En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juntos

"Esta campaña me trajo terneritas": el repudiable audio atribuido al exasesor de "Cañito" Flores

La grabación está incorporada a la causa contra José Villarreal, acusado de ataques reiterados contra tres de las cuatro víctimas en Villa de María del Río Seco. El expediente ya suma 16 imputados.

31/08/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
José Villarreal, exasesor del legislador Ramón

FOTO: José Villarreal, exasesor del legislador Ramón "Cañito" Flores

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. "Esta campaña me trajo terneritas": el escandaloso audio atribuido al exasesor de "Cañito" Flores

    Juntos

    Episodios

Cadena 3 accedió a un audio incorporado a la investigación por los casos de grooming y abuso sexual en Villa de María del Río Seco. La Fiscalía atribuye la grabación a José Villarreal, exasesor de Ramón "Cañito" Flores y uno de los principales imputados.

El material dataría de 2023, cuando Flores todavía era intendente de esa localidad del norte cordobés. En la conversación, Villarreal utiliza expresiones denigrantes y parece aludir a presuntos intercambios realizados durante la campaña electoral.

"Si usted supiera lo que me ha traído esta campaña, este... como dijo, terneritas", se escucha en el primer tramo del audio.

Luego, la voz atribuida a Villarreal expresa: "No, hermano, esas carnes, no. Hay que estar muy cagado de hambre para comer esa carne, muy cagado de hambre, sin desmerecer a nadie".

En otro fragmento menciona una supuesta entrega de distintos elementos: "Pero ahora comer carne, carne tierna, cambiás por puertas, chapas, por bolsones, ¿eh?".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente, hace referencia al inminente cambio de autoridades municipales. "Claro, hay que aprovechar ahora. Ya cuando nos manda a barrer, ya se nos acaba", concluye.

La alusión sería a Luis Arce, quien sucedió a Flores en la intendencia de Villa de María del Río Seco después de disputarle el control político local en las elecciones.

La Fiscalía analiza el contexto y el alcance de las expresiones, además de determinar quiénes serían las personas mencionadas como "terneritas" y cuál era el origen de las puertas, chapas y bolsones nombrados en la conversación.

Hasta el momento no se informó oficialmente si esos términos hacían referencia a las víctimas de la causa ni se acreditó públicamente que los elementos mencionados pertenecieran al Estado. Por lo tanto, el contenido del audio no permite establecer todavía una conclusión definitiva sobre la existencia de un intercambio de asistencia pública por favores sexuales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Agravaron la acusación contra Villarreal

La fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, agravó el viernes la imputación contra Villarreal. De acuerdo con la hipótesis judicial, el exasesor habría abusado en reiteradas oportunidades de tres de las cuatro adolescentes identificadas como víctimas.

Los ataques habrían ocurrido en una construcción precaria que Villarreal utilizaba dentro de un campo perteneciente a Flores. La causa ya reúne a 16 imputados por distintos hechos de grooming y abuso sexual contra menores de edad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Juan Federico.

Lectura rápida

¿Qué se investiga? Se investiga un caso de grooming y abuso sexual en Villa de María del Río Seco.

¿Quién es el principal imputado? El principal imputado es José Villarreal, exasesor de Ernesto Ramón “Cañito” Flores.

¿Cuándo se registró la conversación? La conversación data de 2023, cuando Flores era intendente.

¿Dónde ocurrieron los abusos? Los abusos habrían ocurrido en una construcción precaria dentro de un campo de Flores.

¿Por qué se agrava la acusación? La fiscal Analía Cepede agravó la acusación por abusos reiterados a tres adolescentes.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf