Hasta las lágrimas: el video con el que Messi se despide de la selección argentina

Lionel Messi sacudió la escena deportiva global al publicar en sus historias de Instagram un video con sabor a despedida definitiva de la selección argentina.

El clip, musicalizado con el tema "Brindis" interpretado por Soledad Pastorutti, reúne postales imborrables de su trayectoria en la Albiceleste, imágenes junto al plantel campeón y un emotivo guiño a la figura de Diego Armando Maradona.

La pieza audiovisual provocó una inmediata ola de reacciones de consternación y homenaje en el ambiente futbolístico internacional, al percibir de forma concreta el cierre del ciclo más glorioso en la historia reciente del conjunto nacional y el final de una etapa dorada para el deporte global.

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