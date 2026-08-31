Hasta las lágrimas: el video con el que Messi se despide de la selección argentina
El astro rosarino compartió un corto con la canción "Brindis" de Soledad Pastorutti junto a momentos icónicos del plantel y Diego Maradona. Conmoción total en el fútbol mundial.
31/08/2026 | 12:34Redacción Cadena 3
FOTO: Lionel Messi y su recordado llanto.
Lionel Messi sacudió la escena deportiva global al publicar en sus historias de Instagram un video con sabor a despedida definitiva de la selección argentina.
El clip, musicalizado con el tema "Brindis" interpretado por Soledad Pastorutti, reúne postales imborrables de su trayectoria en la Albiceleste, imágenes junto al plantel campeón y un emotivo guiño a la figura de Diego Armando Maradona.
La pieza audiovisual provocó una inmediata ola de reacciones de consternación y homenaje en el ambiente futbolístico internacional, al percibir de forma concreta el cierre del ciclo más glorioso en la historia reciente del conjunto nacional y el final de una etapa dorada para el deporte global.
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Lo que nadie quería leer. Messi anunció que se retira de la selección argentina
El astro rosarino lo comunicó en su cuenta de Instagram. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento", sostuvo. El mensaje completo.
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Lectura rápida
¿Qué publicó Lionel Messi? Un video en sus historias de Instagram que sugiere una despedida definitiva de la selección argentina.
¿Quién interpretó la música del video? El tema "Brindis" fue interpretado por Soledad Pastorutti.
¿Qué imágenes incluye el video? Postales de su trayectoria en la Albiceleste, momentos con el plantel campeón y un homenaje a Diego Armando Maradona.
¿Qué reacciones provocó el video? Una ola de consternación y homenaje en el ambiente futbolístico internacional.
¿Qué representa este video para el deporte argentino? El cierre del ciclo más glorioso en la historia reciente del conjunto nacional y el final de una etapa dorada para el deporte global.