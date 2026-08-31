Las señales que anticipan el posible adiós de Messi a la Selección Argentina

Lionel Messi todavía no ha hecho un anuncio oficial sobre su retiro de la Selección Argentina, sin embargo, en los últimos meses ha dejado indicios sobre el posible cierre de su ciclo con la camiseta albiceleste, especialmente durante el Mundial 2026 y tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

El capitán ha mencionado en varias ocasiones que desea disfrutar sus últimos años como futbolista. Durante la Copa del Mundo, vivió momentos de intensa emoción y más tarde admitió que tiene dudas sobre cuánto tiempo más seguirá jugando.

Una de las primeras declaraciones que llamó la atención ocurrió al inicio del Mundial. Tras el debut de Argentina frente a Argelia, Messi expresó que "todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa", refiriéndose a que ya había logrado más de lo que había imaginado, tanto a nivel individual como colectivo.

El encuentro ante Argelia también reveló una situación que se entendería mejor más adelante. Messi se mostró conmovido tras marcar un gol y mencionó haber pasado "unos días difíciles y complicados" debido a motivos ajenos al deporte, sin dar más detalles en ese momento.

Días después, se confirmó que Jorge Messi enfrentaba un estado de salud delicado que le impidió asistir al Mundial. El propio capitán reveló que esperaba los mensajes de su padre tras cada partido y que durante la competencia comprendió que su situación había empeorado.

Un momento significativo se dio en los octavos de final contra Egipto, donde Argentina estuvo al borde de la eliminación, remontando un 0-2 para ganar 3-2. Messi terminó llorando en el campo, rodeado y abrazado por sus compañeros.

Tras esa victoria, Leandro Paredes comentó sobre la atmósfera en el equipo, indicando que intentaron brindarle apoyo a Messi: "Tratamos de abrazarlo para que sienta que estamos con él hasta el final y para que el último partido de él no llegue nunca".

Messi volvió a emocionarse en la semifinal ante Inglaterra y destacó lo especial que era alcanzar otra final mundialista con Argentina. Así llegó a su tercera final de un Mundial, enfrentando a España el 19 de julio, que fue hasta ahora su último partido con la Selección.

Después de la derrota 1-0, el capitán permaneció en el campo por varios minutos, quebrándose al escuchar a los hinchas argentinos corear su nombre. Al día siguiente, publicó un mensaje en el que expresó que el dolor por perder la final era inmenso y agradeció el apoyo recibido durante todo el torneo.

La señal más contundente llegó semanas después, cuando Messi despidió públicamente a su padre, quien falleció el 8 de agosto en Rosario. En una carta publicada en sus redes, reveló una conversación que tuvo con Jorge antes del Mundial: "Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste".

Messi también mencionó que durante el torneo intentó extender la participación argentina con la esperanza de que su padre pudiera viajar a ver algún partido. Finalmente, Argentina llegó a la final, pero Jorge Messi no pudo asistir debido a su estado de salud.

El capitán reveló que jugó el Mundial con dificultades físicas: "Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", al recordar el torneo y explicar que intentó mantener su participación a pesar del desgaste.

En esa misma carta, Messi dejó una de sus declaraciones más significativas sobre su futuro: "Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", mencionando que su padre estuvo a su lado desde el inicio de su carrera.

Las palabras de Paredes también resonaron, quien confirmó que en el seleccionado había la sensación de que la final contra España podría ser la despedida de Messi: "Creo que él había tomado una decisión, que era también su último partido en la Selección", afirmó el volante cinco días después de finalizado el Mundial.

A lo largo de los años, Messi había evitado fijar una fecha concreta para su retiro. En noviembre de 2025, comentó que no quería convertirse en una carga para el equipo y que solo seguiría mientras se sintiera físicamente preparado para contribuir.

La final contra España sigue siendo su última aparición con Argentina, mientras que la decisión final queda en manos del propio futbolista. Las emociones mostradas durante el Mundial, las declaraciones de sus compañeros y la carta dedicada a su padre sugieren un posible cierre de su carrera internacional.