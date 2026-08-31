Los emotivos mensajes que recibió Messi tras anunciar su retiro de la Selección argentina

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- Lionel Messi recibió una avalancha de mensajes de futbolistas de la Selección argentina y excompañeros tras anunciar su retiro definitivo del equipo nacional mediante una publicación en Instagram, poniendo fin a más de dos décadas de trayectoria con la camiseta albiceleste.

Entre los primeros en expresar su reconocimiento se encontraron Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Cristian "Cuti" Romero y Nicolás Tagliafico. Uno de los comentarios más emotivos fue el de Di María, quien compartió con Messi gran parte de su carrera en la Selección y se retiró del equipo después de conquistar la Copa América 2024. Fideo agradeció su decisión de representar a Argentina y finalizó su mensaje con la frase: "Gracias, Capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia".

Di María y Messi fueron protagonistas de importantes logros, incluyendo los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024, siendo ambos clave en la final del Mundial de Qatar frente a Francia.

Rodrigo De Paul, quien ha sido uno de los futbolistas más cercanos a Messi, también dedicó un extenso mensaje. En su publicación, De Paul destacó el liderazgo de Messi, su relación con los nuevos integrantes del equipo y su conexión con el personal del seleccionado, concluyendo que es "el más grande de toda la historia".

De Paul recordó los momentos difíciles que enfrentó Messi a lo largo de su carrera con Argentina y el apoyo constante que brindó a sus compañeros. "Sos eterno", fue una de las frases que utilizó para cerrar su homenaje.

Por su parte, Lautaro Martínez optó por un mensaje más breve, expresando simplemente: "Eternamente gracias, capitán".

Alexis Mac Allister también se unió a las muestras de agradecimiento, reconociendo el impacto que Messi ha tenido en la actual generación de futbolistas argentinos: "Gracias por todo lo que nos diste adentro y afuera de la cancha".

Asimismo, Cristian "Cuti" Romero destacó la admiración que siente por Messi y la relación construida dentro del plantel, agradeciendo lo que dejó en sus compañeros y en el país, cerrando con: "Gracias por tanto, capitán".

Nicolás Tagliafico, que ha sido parte del seleccionado desde 2017 y se consagró campeón del mundo en Qatar, también se pronunció al respecto, acompañando una imagen junto al rosarino con un breve mensaje: "Gracias eternas".

Los mensajes comenzaron a inundar las redes sociales pocos minutos después de que Messi anunciara su decisión de no volver a jugar para la Selección argentina. En su carta, el capitán reveló que había escrito esas palabras el 21 de julio, dos días después de perder la final del Mundial ante España, y que la muerte de su padre, Jorge Messi, fue un factor decisivo en su determinación.

Messi finaliza su carrera internacional con un impresionante registro de 207 partidos, 125 goles y cuatro títulos con la Selección mayor: las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. También se alzó con el Mundial Sub 20 en 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.