Nepal enfrenta una tragedia: más de 900 muertes y 4.700 desaparecidos tras inundaciones

FOTO: Una zona afectada por las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal.

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- Seis días después de la devastadora avalancha en Nepal, las autoridades locales han confirmado que el número de muertos supera las 900 personas, y se espera que esta cifra siga aumentando a medida que se intensifican las labores para recuperar cuerpos.

Más de 4.700 ciudadanos permanecen desaparecidos, entre ellos al menos 590 extranjeros de 39 países, según el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores nepalí.

La cantidad total de fallecidos en Nepal y en regiones de China ha alcanzado al menos 903, según datos proporcionados por autoridades locales y citados por la agencia de noticias Reuters, así como por el sitio France 24. Hasta el domingo, el número de desaparecidos era de aproximadamente 3.000, cifra que ha aumentado debido al restablecimiento gradual de las comunicaciones en las áreas más remotas, lo que ha permitido a las administraciones consolidar los registros.

En el distrito de Nuwakot, por ejemplo, el Centro Operativo de Emergencias (DEOC) reportó un aumento de 115 desaparecidos a 1.558, y en Rasuwa, la cifra pasó de 562 a 865 personas.

Entre los desaparecidos se encuentran 933 trabajadores atrapados o no localizados en túneles de centrales hidroeléctricas que han quedado sepultadas bajo el barro, así como 83 miembros de las fuerzas de seguridad y 21 funcionarios de distintos organismos públicos.

Ante el desbordamiento de las morgues, cientos de cuerpos, muchos de ellos sin identificar, han sido enterrados en fosas poco profundas. Para ayudar en la identificación de las víctimas, 18 forenses indios especializados en análisis de ADN han llegado a Nepal, y se espera la llegada de un equipo adicional desde Singapur.

Nepal ha solicitado a Estados Unidos el envío de cámaras frigoríficas para la conservación de cadáveres, así como a China y Singapur drones de alta capacidad y otros suministros esenciales no alimentarios.

Desde diversos países, incluidos India, China, Japón, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur, han llegado a Katmandú estructuras para la construcción de puentes, generadores eléctricos, equipos solares, materiales de ayuda de emergencia, tiendas de campaña, mantas, sacos de dormir, alimentos y medicamentos.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, se reunió este lunes con el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Ashok Raj Sigdel, para evaluar y coordinar la sexta jornada de las tareas de búsqueda y rescate. Además, se prevé una reunión con los máximos responsables de la Policía Armada de Nepal y la Policía.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nepal presentó un balance actualizado sobre los extranjeros desaparecidos tras la inundación del pasado miércoles 26 de agosto. De los más de 4.000 ciudadanos sin localizar, hay 590 personas de 39 naciones, y se ha confirmado el rescate de 323 foráneos.

Una sala de control de emergencia se ha establecido en el Ministerio para coordinar las acciones con los organismos pertinentes y las familias de las personas desaparecidas. Aproximadamente la mitad de los 546 desaparecidos reportados por China son extranjeros, incluidos más de un centenar de nepalíes, cuyo paradero se desconoce cerca de un importante paso fronterizo.

La Junta de Turismo de Nepal (NBL) informó que se ha establecido contacto directo con un grupo de cinco extranjeros que se encontraban localizados en la zona, entre ellos tres ciudadanos españoles, un estadounidense y un belga, aunque no se ha precisado si habían sido evacuados o esperaban rescate.

Unos 20.811 integrantes de las fuerzas de seguridad están trabajando en el sexto día de las labores de rescate, apoyados por seis equipos médico-quirúrgicos. Las operaciones de evacuación aérea, dirigidas por el Ejército, han logrado poner a salvo a 10.451 personas, de las cuales 3.344 son ciudadanos nepalíes.

Uno de los principales focos de búsqueda es el proyecto hidroeléctrico Upper Trishuli-1, en el distrito de Rasuwa, donde al menos 576 personas continúan desaparecidas, y se cree que unas 300 de ellas están atrapadas en el túnel del proyecto. Las labores de rescate se han visto interrumpidas en varias ocasiones debido a las malas condiciones climáticas y la preocupación por un lago formado en la frontera entre Nepal y China, que podría desbordarse y provocar nuevas inundaciones.