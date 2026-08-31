Google Maps cambia Lago Ontario a 'Lago América' tras orden de Trump

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- Google Maps ha realizado un cambio en la denominación del lago Ontario a Lago América para los usuarios en Estados Unidos, pocos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, emitiera una orden para modificar el nombre de este cuerpo de agua limítrofe con Canadá y su inclusión en el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos (GNIS, por sus siglas en inglés).

"Dado que actualizamos Google Maps para reflejar los cambios de nombre en las fuentes gubernamentales oficiales, que en Estados Unidos es el GNIS, las personas que utilicen Maps en Estados Unidos verán Lago América, las que estén en Canadá seguirán viendo Lago Ontario, y las que estén fuera de Estados Unidos y Canadá verán ambos nombres", explicó Google en un comunicado citado por DW y la Agencia Noticias Argentinas.

"Estas actualizaciones responden a nuestra política de larga data para masas de agua cuyos nombres varían de un país a otro, y están comenzando a implementarse ahora", añadió la compañía.

Esta decisión de Google, que sigue la orden de Trump, recuerda su medida de 2025 cuando el nombre del Golfo de México fue cambiado a Golfo de América, lo que generó una demanda por parte de México en respuesta a esa modificación.

El lago Ontario recibe su nombre de la palabra indígena wendat "Ontari'io", que significa "lago grande y hermoso". Posteriormente, la provincia de Ontario, situada al norte, adoptó este nombre en honor al lago.

El cambio de nombre por parte de Trump se da en un contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá. Ambas naciones habían estado negociando un acuerdo para resolver las tensiones generadas por los aranceles impuestos por Trump, pero Ottawa se retiró de las conversaciones tras las quejas del primer ministro Mark Carney sobre "cambios de última hora" que consideró "injustos, antieconómicos y que ponían en duda la fiabilidad de cualquier acuerdo".

Según Carney, los puntos conflictivos incluían las objeciones estadounidenses a las leyes francesas sobre el etiquetado de productos y los requisitos de contenido en francés para los servicios de streaming en Quebec.