Lionel Messi se despide de la Selección argentina tras una carrera llena de récords

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina a los 39 años, luego de un inolvidable recorrido de dos décadas en el que se cansó de batir récords.

El debut de Messi con la "Albiceleste" se dio el 17 de agosto del 2005, en un amistoso contra Hungría. Su estreno fue todo lo contrario a lo que había soñado, ya que a los pocos segundos de ingresar vio la tarjeta roja tras un forcejeo con un jugador rival.

Rápidamente, y pese a aquel frustrado estreno, Messi se convirtió en una pieza fundamental para la Selección argentina, donde fue protagonista durante dos décadas.

Su último partido con la Selección fue el 19 de julio, en la derrota 1-0 contra España en la gran final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

En dicha competencia tuvo una actuación estelar, ya que brilló con ocho goles y cuatro asistencias en ocho presentaciones y dio batalla hasta el último minuto por el premio de máximo artillero de la competición, que finalmente quedó en manos del francés Kylian Mbappé.

Entre los principales récords de Messi están los de mayor cantidad de partidos y goles con la Selección argentina, mientras que en Mundiales también ostenta varias marcas.