El general Caine asegura que no habrá tropas en los centros de votación de EEUU en noviembre

WASHINGTON — El general de mayor rango en las fuerzas armadas de Estados Unidos ha afirmado que no se contempla el envío de tropas a los centros de votación durante las elecciones legislativas de medio mandato que se celebrarán en noviembre. Esta declaración busca abordar las inquietudes que han surgido entre los demócratas, quienes temen que el gobierno del presidente Donald Trump pueda utilizar a los militares para interferir en el proceso electoral.

En una carta dirigida a la senadora demócrata de Michigan, Elissa Slotkin, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, aseguró que "la Fuerza Conjunta no tiene planes de enviar personal militar federal ni miembros federalizados de la Guardia Nacional a los centros de votación durante las elecciones de 2026". Además, enfatizó que no se utilizará a dicho personal para incautar boletas, máquinas de votación u otros materiales relacionados con las elecciones.

Caine también manifestó que "no he recibido ni preveo recibir ninguna orden ilegal relacionada con el papel de la Fuerza Conjunta en las próximas elecciones legislativas de medio mandato". Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente ansiedad entre los demócratas, quienes han expresado su preocupación por la posibilidad de que el gobierno de Trump intente entrometerse en las elecciones intermedias. Esto se ha intensificado tras el despliegue de agentes federales en estados gobernados por demócratas, a pesar de las objeciones de los líderes locales.

La senadora Slotkin había solicitado a Caine y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmaciones sobre la no intervención militar en las urnas, resaltando que la ley federal prohíbe el despliegue de fuerzas federales armadas en lugares de votación a menos que sea "necesario para repeler a enemigos armados de Estados Unidos". En caso de que alguna unidad militar se involucre, lo más probable es que sea la Guardia Nacional bajo control estatal.

En sus declaraciones, Slotkin también recordó que Trump había considerado utilizar a los militares para incautar máquinas de votación tras su derrota en 2020 y que durante su mandato desplegó a la Guardia Nacional en ciudades en contra de los deseos de líderes demócratas. En este sentido, Slotkin expresó su preocupación de que Trump esté sentando las bases para alegar que las elecciones fueron robadas.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, negó en una entrevista anterior que Trump planee utilizar a los militares para suprimir el voto en las elecciones de medio término. Sin embargo, la incertidumbre persiste, y el Pentágono aún no ha proporcionado una respuesta a la carta de Slotkin en la que solicitaba confirmaciones sobre el despliegue militar.

El general Mark Milley, predecesor de Caine, había respondido en 2020 a una carta similar de Slotkin, defendiendo el principio de que las fuerzas armadas de Estados Unidos deben permanecer apolíticas y que cualquier disputa electoral debe ser resuelta por los tribunales y el Congreso.