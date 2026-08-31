En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El guiño de Messi a Harry Potter en su emotiva despedida de la Selección argentina

El histórico capitán de la "Albiceleste" utilizó una lapicera dorada con una figura similar al "giratiempo" en su carta de despedida.

31/08/2026 | 15:38Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La lapicera de Lionel Messi que utiliza una figura parecida al

FOTO: La lapicera de Lionel Messi que utiliza una figura parecida al "giratiempo".

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) — Lionel Messi anunció su retiro definitivo de la Selección argentina mediante una carta manuscrita que ha captado la atención de sus seguidores por un detalle singular: empleó una lapicera dorada con una figura que recuerda al giratiempo.

Este objeto podría interpretarse como un guiño al famoso artefacto del universo de Harry Potter, del que la familia Messi es conocida por ser admiradora, el cual permite retroceder en el tiempo, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En su misiva, el capitán argentino expresó una decisión que ha generado gran conmoción entre sus fanáticos: "Pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado todo".

A pesar del contenido de sus palabras, la particular lapicera utilizada para redactar el mensaje se convirtió rápidamente en uno de los aspectos más comentados por sus seguidores.

El objeto que adorna uno de los extremos del bolígrafo tiene una notable similitud con el giratiempo de la saga creada por J.K. Rowling. En el mundo de Harry Potter, se trata de un pequeño reloj de arena dorado rodeado por varios anillos que giran de manera independiente y que facilita el viaje al pasado.

El giratiempo juega un papel crucial en "Harry Potter y el prisionero de Azkaban", cuando la profesora McGonagall se lo entrega a Hermione Granger con la autorización del Ministerio de Magia para que pueda asistir a distintas clases que se dictan al mismo tiempo.

Más adelante, tanto Hermione como Harry Potter usan el giratiempo para intentar salvar al hipogrifo Buckbeak y a su padrino, Sirius Black, aunque la historia revela los peligros de alterar el pasado.

Esta conexión también se ha visto en otros momentos relacionados con el astro argentino, ya que en diversas publicaciones de su entorno, Messi ha sido visto disfrutando de las películas de la saga en su hogar.

Lectura rápida

¿Qué anunció Messi?
Messi anunció su retiro de la Selección argentina en una carta manuscrita.

¿Qué detalle llamó la atención?
Utilizó una lapicera dorada con una figura similar al giratiempo de Harry Potter.

¿Qué dijo en su carta?
Expresó que se va con tranquilidad y orgullo tras haber dado todo.

¿Cuál es la importancia del giratiempo?
En Harry Potter, permite viajar al pasado y tiene un papel central en la historia.

¿Cómo se relaciona Messi con Harry Potter?
Messi y su familia son conocidos fanáticos de la saga.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf