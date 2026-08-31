El guiño de Messi a Harry Potter en su emotiva despedida de la Selección argentina

FOTO: La lapicera de Lionel Messi que utiliza una figura parecida al "giratiempo".

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) — Lionel Messi anunció su retiro definitivo de la Selección argentina mediante una carta manuscrita que ha captado la atención de sus seguidores por un detalle singular: empleó una lapicera dorada con una figura que recuerda al giratiempo.

Este objeto podría interpretarse como un guiño al famoso artefacto del universo de Harry Potter, del que la familia Messi es conocida por ser admiradora, el cual permite retroceder en el tiempo, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En su misiva, el capitán argentino expresó una decisión que ha generado gran conmoción entre sus fanáticos: "Pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado todo".

A pesar del contenido de sus palabras, la particular lapicera utilizada para redactar el mensaje se convirtió rápidamente en uno de los aspectos más comentados por sus seguidores.

El objeto que adorna uno de los extremos del bolígrafo tiene una notable similitud con el giratiempo de la saga creada por J.K. Rowling. En el mundo de Harry Potter, se trata de un pequeño reloj de arena dorado rodeado por varios anillos que giran de manera independiente y que facilita el viaje al pasado.

El giratiempo juega un papel crucial en "Harry Potter y el prisionero de Azkaban", cuando la profesora McGonagall se lo entrega a Hermione Granger con la autorización del Ministerio de Magia para que pueda asistir a distintas clases que se dictan al mismo tiempo.

Más adelante, tanto Hermione como Harry Potter usan el giratiempo para intentar salvar al hipogrifo Buckbeak y a su padrino, Sirius Black, aunque la historia revela los peligros de alterar el pasado.

Esta conexión también se ha visto en otros momentos relacionados con el astro argentino, ya que en diversas publicaciones de su entorno, Messi ha sido visto disfrutando de las películas de la saga en su hogar.