El suicidio se convierte en la principal causa de muerte entre jóvenes en Argentina

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- Un alarmante informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC, Ministerio de Seguridad) muestra que el suicidio ha alcanzado niveles históricos en Argentina, marcando un aumento del 22,6% en 2025 en comparación con el año anterior. Este incremento plantea la necesidad de analizar la transformación de la violencia en el país, donde los homicidios disminuyen mientras los suicidios continúan en aumento. Un dato preocupante es que el 45% de las 4.249 muertes por suicidio en 2024 correspondieron a jóvenes de entre 15 y 34 años.

Al examinar el periodo de 2017 a 2024, se observa que los jóvenes son el grupo demográfico con el mayor incremento en estas cifras. Aunque el último reporte (2025) no ofrece un desglose por edad, revela un crecimiento en la tasa de suicidio, que pasó de 9,7 a 11,8 víctimas por cada 100.000 habitantes. En total, el año pasado se registraron 5.209 suicidios, lo que genera inquietud sobre los futuros datos de 2026.

El contexto de este trágico fenómeno se ve reflejado en otros datos. Al comparar los suicidios de 2017 con los de 2025, se observa un aumento del 57,6% en el total de casos. Este aumento es impulsado principalmente por jóvenes, quienes enfrentan desafíos como la crisis económica, el impacto de las redes sociales y el consumo de sustancias. Sin embargo, es importante destacar que no se puede establecer una relación de causalidad directa entre estos factores.

El suicidio ha cobrado especial relevancia debido a un reciente informe del Observatorio de Política Criminal, que propone una interpretación diferente de las estadísticas. Se señala un cambio en la naturaleza de la violencia en Argentina, donde la tasa de suicidios consumados cuadriplicó la de homicidios en 2025, con cifras de 11,8 y 3,6 por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

A pesar de la baja en las cifras durante la cuarentena de 2020, el aumento de suicidios entre los jóvenes de 19 a 34 años ha sido constante. En el grupo de adolescentes de 15 a 19 años, las cifras han sido estables pero siguen siendo preocupantes. Ariel Larroude, abogado y experto en política criminal, destaca que el informe titulado [Ayuda] Cuando matarse aparece como una opción en la Argentina busca evidenciar que, aunque los homicidios han disminuido, ha habido un cambio hacia la violencia personal.

El análisis de los datos del Sistema de Alerta Temprana de Suicidios (SAT-SS) también revela que, en 2024, se registraron aproximadamente 380 suicidios anuales en adolescentes de 15 a 19 años. Sin embargo, los números son aún más alarmantes para las personas de 20 a 34 años, con 561 suicidios en el grupo de 20 a 24 años y 567 en el de 25 a 29 años.

El informe también indica que el suicidio se ha convertido en la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 34 años, superando a los accidentes de tránsito. Es preocupante que las cifras de suicidio provengan del Ministerio de Seguridad y no del de Salud, ya que esto puede afectar la precisión de los datos. El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) reportó solo 748 muertes por suicidio en 2025, en contraste con las más de 5.200 registradas por el SNIC.

El subregistro es un problema significativo, ya que el suicidio se incorporó como evento de notificación obligatoria en 2023, lo que ha generado demoras en la recolección de datos. En términos provinciales, la tasa nacional de suicidios en 2025 fue de 11,8 por cada 100.000 habitantes, con Entre Ríos liderando con 20,8 y un aumento del 81,1% desde 2017.

La situación se complica aún más con la crisis de salud mental en Argentina, donde en 2025 se ejecutó solo el 31,2% del presupuesto destinado a salud mental. Larroude aboga por la declaración de emergencia en salud mental para mejorar la intervención estatal. Las problemáticas subyacentes incluyen la ansiedad, la depresión y el aislamiento, así como un alto consumo de sustancias entre los jóvenes.

El consumo de marihuana y cocaína ha aumentado significativamente, afectando a la población económicamente activa, lo que se suma a la crisis de empleo y endeudamiento que enfrentan muchos jóvenes. La situación demanda una atención urgente para abordar estas problemáticas y prevenir el aumento de suicidios en el país.