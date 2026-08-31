Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy lunes 31 de agosto.
Este lunes 31 de agosto se realizó el sorteo número 18877 de la quiniela matutina. El número a la cabeza fue el 2126, que se interpreta como "A primera (La Misa)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18877 de la quiniela matutina se llevó a cabo el lunes 31 de agosto a las 15:00. El número a la cabeza fue el 2126, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Misa).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2126
2° 2590
3° 6450
4° 0798
5° 3195
6° 1526
7° 8311
8° 7814
9° 4977
10° 0660
11° 9479
12° 3361
13° 9652
14° 5778
15° 8358
16° 2577
17° 8655
18° 8793
19° 8209
20° 5439
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18877 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 31 de agosto a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 2126.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (La Misa)".
¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 2126, 2° 2590, 3° 6450, 4° 0798, 5° 3195.