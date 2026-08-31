Los legisladores de la cámara baja vuelven a Washington para retomar sus actividades legislativas

WASHINGTON — Los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos regresan a la capital el lunes con una lista limitada de tareas pendientes tras cinco semanas de actividades en sus distritos. En la agenda destaca una votación sobre un proyecto de ley provisional de gasto, diseñado para asegurar la financiación del gobierno federal hasta principios de diciembre y evitar un cierre antes de las elecciones de medio término.

Con la campaña electoral ya en marcha, también se anticipan votaciones sobre iniciativas que buscan fortalecer la estrategia comunicacional del Partido Republicano, incluida una resolución que condena el socialismo. Los republicanos buscan asociar al Partido Demócrata con candidatos socialistas que han tenido éxito recientemente en sus postulaciones.

Además, se contempla la posibilidad de discutir un proyecto de ley aprobado por el Senado que propone sanciones a sectores clave de la economía rusa y otorga al presidente Donald Trump la facultad de imponer altos aranceles a productos de países que compran la mayor parte del petróleo y gas rusos. Esta iniciativa, promovida por el fallecido senador Lindsey Graham, tiene como objetivo privar al presidente ruso Vladímir Putin de recursos para financiar su guerra en Ucrania.

El proyecto de ley recibió 86 votos a favor y 11 en contra en el Senado. Si logra ser aprobado por la Cámara de Representantes, será enviado a la oficina de Trump para su firma. Sin embargo, algunos demócratas de la cámara baja se oponen a esta medida, argumentando que otorga excesivos poderes arancelarios al presidente, que podrían ser utilizados en detrimento de aliados en lugar de adversarios.

A pesar de que no hay votación programada sobre este proyecto para esta semana, sus promotores trabajan para llevarlo a consideración antes de que los legisladores se concentren en sus campañas de reelección.

El regreso a Washington también traerá un renovado escrutinio sobre la conducta de los legisladores, ya que la Cámara de Representantes tendrá su primera oportunidad de actuar sobre una recomendación de su Comisión de Ética para censurar al representante Chuck Edwards, republicano por Carolina del Norte, por su comportamiento inapropiado hacia dos jóvenes asesoras en su oficina.

Edwards implora a colegas que rechacen el voto de censura

Edwards ha cuestionado la conclusión de la comisión que señala que su conducta fue poco profesional y no se adhirió al espíritu de las normas contra el acoso. Asegura que la comisión no encontró pruebas de que él haya incurrido en actividades sexuales inapropiadas.

La votación para censurar refleja la desaprobación de la Cámara hacia la conducta de un legislador que no llega al nivel de expulsión. Tras la publicación del informe de la comisión, Edwards decidió no postularse nuevamente.

Evitar otro cierre

El presidente de la cámara baja, Mike Johnson, presentará el proyecto de financiamiento a inicios de la semana. Este proyecto ha sufrido cambios significativos en el Senado, haciéndolo más aceptable para los demócratas. Sin embargo, ha generado críticas por una disposición que retrasa la prohibición federal de productos intoxicantes derivados del cáñamo.

Los legisladores desean evitar un cierre mientras los votantes consideran sus opciones para las elecciones intermedias de noviembre. El proyecto de financiamiento fue aprobado por 90 votos a 6 en el Senado, evidenciando el deseo bipartidista de prevenir otro cierre gubernamental.