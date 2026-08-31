Linda Noskova, la joven campeona de Wimbledon, se prepara para el US Open

NUEVA YORK (AP) — La vida de Linda Noskova ha dado un giro inesperado desde que se consagró campeona de Wimbledon a principios de este verano, convirtiéndose en la más joven en lograrlo en 15 años y obteniendo su primer título de Grand Slam. Su éxito la llevó a ser reconocida por el presidente checo Petr Pavel y recibió el cariño de miles de personas en su ciudad natal, Vsetín.

"He recibido muchas felicitaciones de personas que nunca imaginé", expresó Noskova.

Ahora, de regreso a la competencia en un Grand Slam por primera vez en el Abierto de Estados Unidos, la joven tenista es consciente de la magnitud de su logro, pero asegura que su enfoque sigue siendo el mismo: concentrarse en cada partido sin dejarse llevar por el pasado.

"Es fundamental para mí concentrarme en cada encuentro como si nunca hubiera sucedido nada antes: ni triunfos ni fracasos. Lo que ocurrió, ocurrió, y este torneo es completamente nuevo. Solo tengo que comenzar de nuevo", afirmó Noskova.

A pesar de que su victoria en Wimbledon forma parte de su trayectoria, ha escalado del puesto 12 al sexto en el ranking mundial de la WTA, su mejor posición hasta la fecha.

Sin embargo, Noskova enfatizó la importancia de no apresurarse, un desafío que considera sencillo de superar. Su primer partido en el US Open será contra la estadounidense Katie Volynets, clasificada 78, en la cancha 11, alejada de la atención mediática.

"Realmente quiero seguir siendo la misma, no cambiar mucho a mi alrededor. Cada vez que hay algo nuevo, intento quedarme con lo que sé hacer, y con lo nuevo simplemente me voy adaptando", comentó Noskova.

La tenista es consciente de que la atención de los medios puede ser efímera y reconoce que el hecho de haber llegado a la final en Wimbledon le ha dado la confianza necesaria para competir al más alto nivel. Este US Open promete ser una gran oportunidad, ya que el panorama es muy abierto.

"He aprendido que es posible para mí: llegar hasta el final y levantar un trofeo de Grand Slam. Todos los jugadores soñamos con ese momento y, cuando realmente sucede, es difícil asimilarlo", expresó Noskova.

La tenista checa se impuso a su compatriota Karolina Muchova en la final de Wimbledon, siendo la más joven en conseguirlo desde Petra Kvitova en 2011. Sin embargo, ya es tiempo de dejar atrás esa celebración. En su reciente llegada a Nueva York, evitó mencionar la palabra que inicia con "W" durante su primera sesión de preguntas y respuestas.

"Siento que ya he tenido suficiente de eso, en el buen sentido. Es un logro tan grande que es complicado de procesar. Pero ahora tenemos un nuevo Grand Slam. No puedo quedarme atrapada mentalmente en Wimbledon. Solo intentaré repetir lo que hice", concluyó Noskova.