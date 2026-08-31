John McEnroe se burla de Mariano Navone tras su victoria histórica ante Djokovic

FOTO: Mariano Navone festeja una victoria ante Novak Djokovic que quedará en la historia.

Buenos Aires, 31 agosto (NA) – El extenista estadounidense John McEnroe, quien ocupó el primer lugar del ranking ATP en 1980, se destacó entre las voces que menospreciaron al argentino Mariano Navone luego de su notable victoria ante el gran Novak Djokovic. McEnroe comentó de manera sarcástica que Navone "va a jugar la segunda ronda en la cancha 21".

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el ganador de siete títulos de Grand Slam también expresó que le "desea lo mejor" al santafesino y que debe "disfrutar el momento".

Navone logró vencer a Djokovic en la primera ronda del US Open, obteniendo el triunfo más importante de su carrera y avanzando a la segunda ronda, donde esperará al vencedor del encuentro entre el italiano Matteo Berrettini y el suizo Stan Wawrinka.

El tenista argentino Mariano Navone consiguió el triunfo más relevante de su trayectoria al imponerse en cinco sets ante el serbio Novak Djokovic durante la madrugada del lunes. La victoria se dio en el emblemático stadio Arthur Ashe, que fue techado debido a las condiciones climáticas, con un marcador de 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, tras más de 4 horas y media de juego.

Este partido, que Navone jamás olvidará, estuvo marcado por los errores del tenista serbio, quien empieza a sentir las consecuencias de su extensa carrera. Djokovic, el jugador con más Grand Slams en la historia del tenis, enfrentó problemas físicos durante todo el partido y admitió haber pasado un mal momento desde el cuarto game, mostrando señales de afectación y llegando incluso a lagrimear ante su familia.

A pesar de los comentarios despectivos, la victoria de Navone se mantiene como un hito en su carrera. El argentino mostró gran fortaleza para permanecer en el partido y supo aprovechar las oportunidades en los momentos clave, aunque McEnroe optó por expresar su opinión con sarcasmo en un primer momento.

En su rol de comentarista para las transmisiones oficiales de Estados Unidos, McEnroe había calificado previamente a Navone como un rival que "no supondría inconvenientes" para Nole. Luego de la victoria, el comentarista se refirió nuevamente al tenista argentino, sugiriendo que debería jugar "la segunda ronda en la cancha 21".

Tras su innecesario comentario, mientras Navone celebraba su memorable victoria con una amplia sonrisa, McEnroe añadió que el jugador de 25 años debe intentar "mantener la misma intensidad" que mostró en su último partido y que debe "disfrutar el momento".