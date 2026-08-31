JD Vance se dirigirá a la Coalición Republicana Judía en medio de crecientes tensiones sobre Israel

LAS VEGAS — El vicepresidente JD Vance tiene programado un discurso el lunes en la reunión anual de la Coalición Republicana Judía, un evento que le brinda la oportunidad de apaciguar las inquietudes de activistas judíos conservadores sobre sus opiniones hacia Israel y su relación con figuras polémicas como Tucker Carlson.

La intervención de Vance, que se llevará a cabo sin la presencia de medios de comunicación, ocurre en un contexto muy delicado para la comunidad judía estadounidense y para las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Las preocupaciones sobre el antisemitismo han aumentado en todo el espectro político, justo antes de las elecciones legislativas programadas para noviembre. Los republicanos están intentando presentar a los demócratas como hostiles hacia los judíos e Israel, mientras enfrentan sus propias divisiones internas.

El mes pasado, Vance sugirió que algunos funcionarios israelíes intentan manipular la opinión pública estadounidense para prolongar el conflicto con Irán. Además, persiste la inquietud de que Vance no se haya distanciado públicamente de Carlson, un comentarista conservador que el año pasado invitó a su programa al antisemita Nick Fuentes.

"Hay una sensación de incomodidad respecto a que el vicepresidente hable. Algunas personas están decepcionadas", comentó Terry Platt, miembro de la Coalición Republicana Judía de Nueva York. "No sabemos realmente lo que siente".

Vance es considerado uno de los principales candidatos para la nominación republicana en las elecciones presidenciales de 2028. Aunque ha expresado su apoyo a Israel, sus posturas son vistas como más ambiguas o escépticas en comparación con las de Donald Trump, quien fue un firme defensor del país en su mandato.

En junio, Vance criticó severamente a miembros del gobierno israelí por oponerse a los intentos de Trump de finalizar la guerra con Irán. "Si yo estuviera en el gabinete del gobierno israelí, quizá no estaría atacando al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo", declaró.

Además, Vance afirmó que ciertos miembros del gobierno israelí intentaron influir en la opinión pública estadounidense para descarrilar las negociaciones de paz. El apoyo a Israel ha disminuido en Estados Unidos, especialmente entre los demócratas, donde aproximadamente la mitad considera que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos, según una encuesta de AP-NORC publicada en julio.

Este panorama ha generado preocupación entre algunos judíos conservadores, quienes han utilizado las cumbres de la Coalición Republicana Judía para abordar el antisemitismo. "Necesitamos un país donde los funcionarios electos defiendan con orgullo a la comunidad judía", afirmó el domingo la representante Lisa McClain.

La cumbre del año pasado se había planeado como una celebración del trabajo del gobierno de Trump para liberar a los rehenes israelíes en Gaza, pero se transformó en una condena del antisemitismo en las filas conservadoras, tras la controversia que rodeó a Carlson.

Se espera que Bruce Pearl, exentrenador de baloncesto de la Universidad de Auburn y defensor proisraelí, pronuncie un discurso durante la cumbre del lunes. Pearl había expresado anteriormente que Vance debería distanciarse de Carlson para recibir su apoyo.

"Si mantiene esa conexión con ese antisemita, creo que eso será perjudicial para el antisemitismo, ya que muchos seguirán a Tucker Carlson", advirtió Pearl en junio.