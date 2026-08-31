FOTO: La familia de Candela Arizaga defendió su relación con Facundo Moyano ante la justicia

Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- La madre y la hermana de Candela Arizaga, quien mantuvo una relación con el exdiputado Facundo Moyano, brindaron su testimonio en la causa judicial donde se acusa al sindicalista de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, y negaron que la joven de 23 años haya sido víctima de violencia.

Según fuentes del caso, Myriam Puntonet, madre de Candela, declaró tener conocimiento del vínculo entre su hija y Moyano, mencionando que ambos asistieron a un recital en el Estadio Monumental. "Sabía del vínculo hace rato, desde el verano (...) estaban de novios, incluso el 14 de febrero de 2026 fui a comer a la casa de él", afirmó durante su declaración en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 31 de la Ciudad de Buenos Aires.

La madre de la influencer enfatizó que no se inmiscuye en las relaciones de su hija y consideró que sus noviazgos son "normales". "Yo nunca supe que ella sufrió violencia en algún vínculo, yo la conozco bien, si pasa algo así me lo hubiera dicho a mí y nunca me lo dijo", sostuvo.

Por su parte, Victoria Arizaga Morel, hermana de la modelo, subrayó que "nunca hubo nada raro" en la pareja, afirmando que "siempre" estaba "todo bien" y además, negó conocer al hijo de Hugo Moyano.

Al referirse a una publicación que realizó en su cuenta de Instagram el mismo día de los hechos, Victoria aclaró: "Es un estado que publiqué en un estado de enojo, cuando me enteré, puse eso como pudo haber puesto de cualquiera, en general, no algo de Moyano en particular".

En la misma línea se pronunció Nicole Bizzoero, amiga de Candela, quien expresó que no observó ninguna situación que le llamara la atención o que la pusiera en alerta. "Ella nunca me dijo nada, peleas, como boludeces de una pareja normal (...) En esos encuentros el vínculo era normal, se llevaban bien como cualquier pareja común y corriente; de hecho Facu es súper charlatán, siempre que lo vi era estar charlando un montón, compartiendo ideas y pensamientos, todo dentro de lo normal", describió.

El próximo lunes 7 de septiembre, tres policías declararán sobre el episodio ocurrido el martes 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano.