El reencuentro del elenco de Modern Family: recuerdos y emociones a seis años del final

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- El elenco de la popular serie Modern Family se reunió en una cena no oficial, conmemorando seis años desde el final de la serie. La actriz colombiana Sofía Vergara fue quien compartió en sus redes sociales las imágenes del encuentro, donde se mostró muy emocionada al reunirse con "su familia americana".

"¡¡¡Con mi familia estadounidense!!! ???? ¡¡¡No puedo creer que hayan pasado 6 años desde el final de Modern Family!!! ???? ¡¡¡Los extraño!!!", escribió Vergara en su publicación, que rápidamente captó la atención de sus seguidores, acumulando más de 600 mil 'me gusta' y cientos de comentarios nostálgicos.

Entre las fotos, se puede ver a Sofía Vergara posando junto a Ed O’Neill, quien es conocido por su papel de Jay Pritchett en la serie. La publicación también incluye una imagen con Julie Bowen, que interpreta a Claire Dunphy, y Jesse Tyler Ferguson, quien da vida a Mitchell Pritchett. Este reencuentro ha reavivado los rumores sobre un posible regreso de la serie, que fue un fenómeno global durante su emisión.

La interacción en redes sociales demuestra que la conexión entre el elenco y los fans sigue vigente, y muchos expresan su deseo de ver un regreso de Modern Family. Las imágenes del encuentro no solo evocan recuerdos de los momentos más memorables de la serie, sino que también resaltan la fuerte amistad entre los actores, que se mantuvo a lo largo de los años.