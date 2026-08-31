24 horas, 365 días del año: así programa Aguas Cordobesas su trabajo sobre la red

Domingos, feriados, Navidad o Año Nuevo, los colaboradores de Aguas Cordobesas trabajan de manera ininterrumpida, organizados en guardias operativas, para garantizar el servicio de agua potable en la ciudad. Uno de los sectores clave en esa organización es el Centro de Programación Operativa y Apoyo Logístico (CPO-AL).

Este equipo analiza y gestiona cada uno de los reclamos técnicos que ingresan desde los clientes (falta de agua, baja de presión, roturas, escapes, entre otros), además de las órdenes internas vinculadas al mantenimiento preventivo y correctivo de la red.

Su tarea central es priorizar y resolver con la mayor rapidez y eficiencia posible los reclamos que ingresan al sistema, un trabajo que resulta clave para sostener los niveles correctos de presión, calidad y continuidad en la distribución del servicio

Durante 2025, el CPO-AL programó aproximadamente 5.300 órdenes por mes, unas 63.600 en el año. Sin embargo, el alcance real es mucho mayor que esa cifra, ya que cada orden requiere en promedio entre tres y cuatro programaciones operativas, lo que eleva significativamente el volumen de gestión, coordinación y seguimiento permanente entre los distintos equipos.

A lo largo de los últimos años, el trabajo del área permitió reducir de manera significativa los tiempos de resolución. Hoy el enfoque está puesto en optimizar la identificación y la priorización de los reclamos.

Así lo explica el ingeniero Fernando Cárcamo, coordinador del CPO-AL: "Cada reclamo resuelto a tiempo no solo mejora la experiencia del cliente, sino que además disminuye el tiempo de impacto en el servicio como también reduce la pérdida de un recurso tan valioso como el agua, dando un paso más hacia la sostenibilidad de nuestra ciudad".

La tecnología, aliada del servicio

Hace aproximadamente una década, Aguas Cordobesas sumó a su operación un sistema de información geográfica (GIS), que hoy permite ubicar con precisión dónde ocurre cada reclamo y qué tipo de intervención requiere. Combinada con la geolocalización de las unidades de campo, esta herramienta ayuda a asignar el trabajo de manera más rápida y ordenada.

Este sistema también genera, en tiempo real, datos concretos sobre el área afectada, la cantidad de barrios involucrados y los clientes comprendidos en cada zona de trabajo. Así, el equipo puede anticipar la comunicación hacia los vecinos y reducir el impacto que genera cada intervención.

Este centro operativo funciona sin pausas los 365 días del año y es una de las piezas clave dentro del funcionamiento del servicio, un trabajo silencioso que renueva, día a día, nuestro compromiso con la ciudad.

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