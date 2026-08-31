Los emotivos mensajes de los compañeros de Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección
Los futbolistas que jugaron junto al astro rosarino enviaron mensajes públicos de apoyo y agradecimiento para el eterno capitán, que decidió ponerle punto final a su etapa en "La Albiceleste". Mirá.
31/08/2026 | 13:13Redacción Cadena 3
FOTO: Lionel Messi, el capitán eterno.
El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina generó una ola de mensajes de sus compañeros y de distintos protagonistas que compartieron con él la camiseta albiceleste.
Luego de que el astro rosarino comunicara públicamente su decisión, varios integrantes del seleccionado y compañeros de otros años utilizaron sus redes sociales para despedir al capitán y reconocer todo lo que significó su presencia durante estos años.
Los futbolistas destacaron especialmente el liderazgo de Messi, los momentos compartidos y el legado que deja en la Selección.
Para sus compañeros, el rosarino no fue solamente una figura determinante dentro de la cancha, sino también un referente del grupo y uno de los grandes responsables de los logros obtenidos por Argentina en los últimos años.
Las publicaciones estuvieron acompañadas por fotografías junto al capitán y mensajes cargados de emoción, en una despedida que refleja el lugar que Messi ocupa entre quienes compartieron vestuario con él.
Mirá los principales mensajes que sus compañeros le dedicaron al eterno capitán de la Selección argentina.
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Nota en desarrollo
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Lectura rápida
¿Qué anunció Lionel Messi?
Anunció su retiro de la Selección argentina.
¿Quiénes enviaron mensajes de despedida?
Sus compañeros de la Selección y otros protagonistas del fútbol.
¿Cuándo comunicó Messi su decisión?
Publicamente, pero la fecha exacta no se menciona en el texto.
¿Dónde se publicaron los mensajes?
En las redes sociales de los futbolistas.
¿Por qué es importante Messi para sus compañeros?
Por su liderazgo, legado y logros obtenidos por Argentina.