Los emotivos mensajes de los compañeros de Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina generó una ola de mensajes de sus compañeros y de distintos protagonistas que compartieron con él la camiseta albiceleste.

Luego de que el astro rosarino comunicara públicamente su decisión, varios integrantes del seleccionado y compañeros de otros años utilizaron sus redes sociales para despedir al capitán y reconocer todo lo que significó su presencia durante estos años.

Los futbolistas destacaron especialmente el liderazgo de Messi, los momentos compartidos y el legado que deja en la Selección.

Para sus compañeros, el rosarino no fue solamente una figura determinante dentro de la cancha, sino también un referente del grupo y uno de los grandes responsables de los logros obtenidos por Argentina en los últimos años.

Las publicaciones estuvieron acompañadas por fotografías junto al capitán y mensajes cargados de emoción, en una despedida que refleja el lugar que Messi ocupa entre quienes compartieron vestuario con él.

Mirá los principales mensajes que sus compañeros le dedicaron al eterno capitán de la Selección argentina.

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