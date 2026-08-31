Descubrí las marcas que activarán en TechCrunch Disrupt 2026 en octubre

TechCrunch Disrupt volvió a anunciar su esperada edición 2026, que se llevará a cabo en el Moscone West de San Francisco del 13 al 15 de octubre. Este evento, uno de los más importantes para el ecosistema de startups, contará con un variado roster de patrocinadores que se está completando rápidamente.

Entre los destacados, Google for Startups brindará apoyo a los fundadores en el popular AI Stage, donde se presentarán oradores de empresas como OpenAI, Databricks y Luma AI. Además, el New York Stock Exchange ofrecerá consejos prácticos en el Builders Stage, que se centra en temas como la recaudación de fondos y fusiones y adquisiciones, aspectos clave para los emprendedores.

El evento también contará con un Networking Lounge, patrocinado por Mastercard, que facilitará las conexiones necesarias para impulsar la innovación en la industria. Este espacio será fundamental para que los asistentes se relacionen y compartan ideas en un ambiente colaborativo.

Este año, varias marcas, incluyendo a Google for Startups, Qualcomm y Fidelity Private Shares, han patrocinado múltiples etapas en Disrupt, lo que refleja su compromiso continuo con el evento. Fidelity también será el patrocinador principal del Founder Summit, programado para el 4 de noviembre en Boston.

Las oportunidades de patrocinio en Disrupt 2026 ofrecen a las marcas acceso a una audiencia valiosa. Los exalumnos de Startup Battlefield 200 han recaudado más de 32 mil millones de dólares desde el inicio del programa hace 15 años, y se espera que este año el evento reúna a 10,000 asistentes de 113 países, con un 40% de ellos en posiciones ejecutivas.

Las ubicaciones de patrocinio más solicitadas, como AI Track, Networking Lounge y Startup Pavilion, ya están ocupadas. Sin embargo, aún hay oportunidades disponibles para contenidos, exhibiciones y la colocación exclusiva de credenciales, con la fecha límite para las credenciales establecida para el 28 de agosto.

Las marcas interesadas en asociarse con el evento tienen la oportunidad de hacerlo si actúan rápidamente. Para más información sobre cómo patrocinar Disrupt 2026, se puede consultar el sitio web oficial.