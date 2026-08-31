Lionel Messi y la decisión de proteger una historia inolvidable

Por Claudio Giglioni

Hoy quiero hablar de una noticia que, por supuesto, nos genera una enorme tristeza, pero que también merece ser mirada desde otro lugar. Lionel Messi decidió ponerle punto final a su historia con la Selección argentina después de poco más de 20 años. Lo comunicó de una manera contundente, a través de sus redes sociales, y eligió hacerlo con una carta en la que dejó claro que se vació, que dio todo cuando las cosas salieron bien y también cuando los resultados no acompañaron.

Lo primero que quiero decir es gracias. Gracias, Leo, por haber encarnado una lucha durante tantos años, por haber gambeteado la lógica y por haber soportado 15 años de sinsabores antes de comenzar a escribir la página más hermosa de la historia de la Selección. Hubo finales perdidas, críticas, silbidos y momentos en los que hasta el equipo tuvo que ir a jugar al interior porque en Buenos Aires el público lo cuestionaba. Y, sin embargo, Messi siguió hasta convertirse en el jugador más importante que tuvo nuestro seleccionado.

A los 34 años comenzó una etapa extraordinaria: ganó dos Copas América, un Mundial y disputó tres finales en los seis Mundiales que jugó. Por eso creo que nuestra esencia latina muchas veces nos lleva a vivir esto como un drama cuando, en realidad, tenemos que celebrarlo. Llegar a este final es muy difícil, pero mucho más difícil es saber cuándo decir “hasta acá llegué”. Messi encontró ese momento y decidió irse sin convertirse en una caricatura de lo que alguna vez fue, sin estirar una historia que ya había alcanzado todo lo que podía alcanzar.

También tenemos que dejar de ser egoístas. Queremos seguir viendo a Messi porque disfrutamos verlo jugar, porque todavía nos sorprende y porque siempre aparece esa ilusión de que puede regalar algo más. Pero nadie pudo gambetear el tiempo. Ni los hombres más poderosos, ni los más capaces, ni los grandes artistas de la historia. Messi lo desafió durante años y hasta en el último Mundial pareció vencerlo, con actuaciones extraordinarias a los 39 años. Pero él mismo entendió que su historia también debía ser protegida.

Y eligió un mojón extraordinario para cerrar este capítulo: lo último que jugó con la Selección fue una final de una Copa del Mundo. No hay nada más que pedirle. La Selección va a continuar, nuestra vida va a continuar y Messi quedará en el olimpo del recuerdo junto a Diego Maradona, Mario Kempes y todos aquellos que hicieron grande a la camiseta argentina. Para mí, él fue el más grande y por eso, antes que lamentar su decisión, quiero felicitarlo.

Hoy, entonces, también es un día de felicidad. Porque Messi pudo ponerle punto final a una carrera fantástica, de pie, con los botines puestos y después de haberlo dado todo. Ojalá todos pudiéramos encontrar alguna vez ese momento para decir “hasta acá llegué”, antes de estirar relaciones, trabajos o situaciones en las que empezamos a sufrir y a dar un poco menos. Messi fue grande también en su despedida. Y por eso hoy no quiero hablar solamente de tristeza: quiero hablar de celebración. La película de Lionel Messi con la Selección argentina tuvo, finalmente, un muy buen final.