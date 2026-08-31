Bessent se encuentra con el G20 para buscar apoyo sobre Irán, mientras los aranceles generan tensiones

ASHEVILLE, Carolina del Norte, EE.UU. — Esta semana, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sostiene reuniones con los ministros de finanzas de las principales economías del mundo. Esto ocurre en un contexto donde Estados Unidos ha modificado el orden internacional mediante aranceles agresivos hacia aliados clave y una guerra impopular contra Irán, que ha elevado los precios de la gasolina para los consumidores.

Durante la apertura de las reuniones del Grupo de los 20, Bessent enfatizó su intención de enfocarse en estrategias para impulsar la economía global y controlar el aumento de la deuda. Sin embargo, el encuentro se lleva a cabo en un momento crítico, marcado por el resurgimiento de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y el aumento de la fricción comercial con Canadá, tras el colapso de las negociaciones que llevaron a una escalada de aranceles.

En una entrevista concedida el domingo, Bessent expresó su intención de incrementar la presión sobre Irán, incluyendo la sanción a un banco adicional, como parte de lo que ha denominado la "Operación Paria Económico". Recientemente, el gobierno tomó medidas para limitar las operaciones de un banco egipcio en los Emiratos Árabes Unidos. Bessent indicó que el gobierno está dispuesto a ejercer "violencia financiera si es necesario".

Al ser consultado sobre el tiempo que podría tardar la economía iraní en colapsar, Bessent respondió: "Creo que podría ser en cuestión de semanas o meses, y la economía no necesariamente tiene que colapsar; solo necesitamos que el régimen entre en razón".

Bessent subrayó que la Unión Europea ha respaldado sus esfuerzos de sanciones, expresando su "apoyo pleno". El domingo, la UE emitió un comunicado en el que manifestó su disposición a colaborar con Estados Unidos y otros aliados para mantener la presión económica sobre Irán.

El ministro de finanzas de Francia, Roland Lescure, comentó que espera una declaración global del G20 que establezca un camino acordado hacia el crecimiento económico mundial. Afirmó que la economía global es "algo impredecible, como el clima en Asheville: hay niebla".

En este contexto, Daniel Fried, exsecretario adjunto de Estado para asuntos europeos bajo el gobierno de George W. Bush, advirtió que Estados Unidos podría enfrentar dificultades para movilizar a sus aliados en las actuales circunstancias. Sugirió que para obtener apoyo internacional, el gobierno estadounidense debe "consultar más cuidadosamente con aliados y socios que lo que ha mostrado en los últimos meses".

Bessent busca que otros países se unan a Estados Unidos en el aislamiento de Irán para forzar su capitulación en una guerra que ha superado los seis meses. A pesar de los recientes ataques a Irán, el gobierno ha indicado que prefiere centrarse en la presión económica en lugar de acciones militares para lograr sus objetivos.

Hasta el momento, el presidente Donald Trump no ha concretado sus amenazas de un "Día D económico" para Irán, optando en cambio por advertencias a los socios comerciales de Teherán. Un desafío significativo es China, el mayor comprador de petróleo iraní. Bessent afirmó que "todas las opciones están sobre la mesa" respecto a sancionar a Beijing por sus continuas compras.

El historiador Nicolas Mulder, especializado en sanciones, advirtió que una designación importante, como la de un banco chino, podría causar una conmoción seria y provocar represalias. Sin embargo, Bessent rechazó la idea de que el gobierno estadounidense sea reacio a confrontar a China, calificándola de "narrativa completamente falsa". Insistió en que ambos países coinciden en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán desarrolle un arma nuclear.

Mulder también advirtió que cualquier interrupción en los flujos globales de petróleo a través de sanciones secundarias podría aumentar la inflación y obligar a la Reserva Federal a incrementar las tasas de interés. "Dado que el Tesoro de Bessent ya enfrenta la creciente inquietud en los mercados de bonos, será difícil lograr lo mismo en la implementación de sanciones de manera creíble", explicó Mulder.

Las reuniones del G20 tienen lugar en Asheville, una ciudad que fue devastada por el huracán Helene en septiembre de 2024, causando más de 250 muertes y daños cercanos a los 80.000 millones de dólares desde Florida hasta las Carolinas. Bessent mencionó que Asheville, que se ha reconstruido tras la tormenta, representa un telón de fondo simbólico para las conversaciones sobre crecimiento económico.

Bessent concluyó expresando que el objetivo es que el resto del mundo se sume a su agenda de crecimiento, que incluye la desregulación, la independencia energética y la reestructuración de deuda soberana para los países en desarrollo. "El mundo enfrenta una montaña de deuda, y necesitamos crecer para salir de ella", finalizó.