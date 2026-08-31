Crisis en Bolivia: Renuncia del comandante de la policía en medio de protestas sociales

FOTO: Anuncian dimisión de comandante de la policía en medio de creciente malestar social en Bolivia

LA PAZ, Bolivia — El gobierno boliviano anunció el lunes la renuncia del comandante de la policía, el general Mirko Sokol, en un momento crítico donde el presidente Rodrigo Paz enfrenta un creciente descontento social. Este malestar se intensifica en medio de un estado de excepción por la escasez de combustibles y la falta de respuestas a la crisis económica.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó a la prensa que "el comandante ha presentado su renuncia y el presidente la ha aceptado. Se abre una nueva etapa". Sin embargo, no se brindaron más detalles sobre esta decisión.

La situación de Sokol se complicó hace dos meses, cuando se hicieron públicos audios comprometedores en los que supuestamente mencionaba que un grupo de policías recolectaba fondos para forzar su salida y tomar el control de la fuerza policial. Aunque Sokol no negó la autenticidad de los audios, argumentó que fueron "manipulados".

El vicepresidente Edman Lara, un ex policía, ha formalizado denuncias ante la fiscalía contra Sokol, quien no se presentó a la primera citación del Ministerio Público.

La dimisión de Sokol se produce en un contexto en que agricultores y sindicatos, incluidos los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), han convocado protestas y cortes de ruta para esta semana. Las manifestaciones se deben a la escasez de diésel durante la cosecha de granos y a la exigencia de la derogación de un reciente aumento en el precio de este combustible para empresas y consumidores mayoristas.

La figura de Paz se ha visto debilitada tras el escándalo relacionado con su ex asesor, el argentino Fernando Cerimedo, quien se encuentra detenido bajo acusaciones de intento de feminicidio y enriquecimiento ilícito.

El presidente heredó problemas acumulados por los 20 años de gobiernos de izquierda de Morales y Luis Arce (2020-2025), incluyendo la crisis de la industria de hidrocarburos, la creciente escasez de combustibles, la fuerte carga fiscal por subsidios a los carburantes, el aumento del costo de vida y el incremento del crimen organizado.

Estos problemas provocaron una dura protesta de 53 días entre mayo y junio por parte de sindicatos que exigían la renuncia de Paz. Actualmente, los sindicatos amenazan con reactivar las movilizaciones una vez que concluya el estado de excepción, previsto para el 20 de septiembre.

Recientemente, productores del oriente realizaron una protesta bloqueando una ruta vital, aunque suspendieron la medida tras llegar a un acuerdo con el gobierno, aunque advierten que podrían volver a manifestarse.