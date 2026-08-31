Messi y el triunfo más difícil: saber cuándo decir "hasta acá llegué"

Por Claudio Giglioni

El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina no sorprende, pero conmueve. Su despedida marca el final de una etapa que atravesó dos décadas de la vida de los argentinos y dejó momentos de frustración, revancha y gloria.

La decisión tiene una dimensión que excede lo deportivo. Messi necesitó fortaleza para reconocer que había llegado el momento de detenerse. Hay que agradecerle todo lo que hizo con la camiseta argentina, pero también felicitarlo por haber encontrado la templanza necesaria para decir "hasta acá llegué".

El anuncio llegó después de un torneo en el que volvió a sentirse competitivo. Durante la primera fase mostró destellos de su enorme jerarquía y recuperó sensaciones que parecían lejanas. Sin embargo, en la final su cuerpo evidenció el desgaste acumulado y ya no pudo responder de la manera que deseaba.

A los 39 años, Messi encontró un límite que ni siquiera su talento extraordinario pudo evitar: la biología. El futbolista que durante tanto tiempo pareció desafiar todas las reglas también debió aceptar que el cansancio y el paso del tiempo terminan imponiéndose.

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Él mismo lo reconoció al recordar aquella final. Quería ganar otra Copa para dedicársela a su padre, pero sus piernas ya no le permitieron sentirse plenamente competitivo. Intentó ir contra su propio físico, aunque esta vez no pudo.

Esa confesión ayuda a comprender la despedida. Messi no estaba dispuesto a permanecer en la Selección únicamente por su nombre, su historia o todo lo que representa. Su exigencia siempre fue otra: estar en la cancha para ser Messi.

Allí aparece también el egoísmo de quienes disfrutaron tanto de su fútbol que pretendían verlo eternamente con la camiseta argentina. El corazón del hincha quiere ignorar el almanaque y convencerse de que, por tratarse de alguien diferente a todos, cualquier desafío todavía es posible.

Pero prolongar una carrera también demanda un nivel de entrega y sacrificio que solo conoce quien debe someter diariamente su cuerpo a la máxima exigencia. Messi realizó una preparación especial durante los meses anteriores al torneo y, como ganador nato, probablemente haya sentido que no fue suficiente.

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La verdadera lucidez estuvo en comprender que estirar su ciclo podía convertir la lucha contra el tiempo en una batalla imposible de ganar. Muchos deportistas no encuentran el momento de irse y terminan persiguiendo una versión de sí mismos que ya no existe. Messi evitó ese camino.

Continuará disfrutando del fútbol en Inter Miami, dentro de un contexto que le permite compatibilizar la competencia con la vida familiar. Allí todavía conserva su capacidad para marcar diferencias, como volvió a demostrar con sus últimas actuaciones y el póker de goles que precedió al anuncio.

La elección del momento tampoco parece casual. Había escrito su mensaje pocos días después de la final, pero esperó para hacerlo público. Eligió despedirse luego de otra noche brillante, desde arriba y demostrando que aún podía ofrecer una imagen a la altura de su historia.

Llegar a la cima fue difícil. Mantenerse durante 20 años resultó todavía más complejo. Pero acaso lo más duro haya sido comprender cuándo dejarla.

Messi protegió de ese modo todo lo que construyó. Se retiró de la Selección sin aferrarse al pasado y sin permitir que el inevitable deterioro físico definiera el recuerdo de su carrera. Su última victoria fue aceptar que existe un adversario al que nadie puede vencer y pronunciar, con serenidad, las palabras más difíciles: "Hasta acá llegué".

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